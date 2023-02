Chiara Ferragni e Fedez: crisi rientrata, la foto pubblicata dall'influencer non lascia dubbi

Gossip TV

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è ufficialmente terminata: dopo il silenzio social, arriva la foto che smentisce ogni cosa. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023, tra Chiara Ferragni e Fedez sembrava essersi aperta una crisi insanabile. Silenzio social, foto nelle stories in cui l'uno o l'altra non comparivano e un vero e proprio panico scatenatosi tra i fan della coppia, anche a causa dello stop alle riprese della seconda stagione della loro serie The Ferragnez.

Crisi rientrata per i Ferragnez: la foto di Chiara Ferragni fa svanire ogni dubbio

Già ieri erano apparse le prime foto dei due, paparazzati a cena insieme in un ristorante di Milano, tra una sfilata e l'altra. Chiara Ferragni, infatti, è impegnata in questi giorni alla Milano Fashion Week e il giornalista Alberto Dandolo l'ha beccata a cena con il marito, sereni e sorridenti. Con questa foto, nonostante in molti dubitassero della sua autenticità, i fan della coppia hanno tirato un sospiro di sollievo. Ma un'ulteriore conferma della crisi rientrata è stata la foto pubblicata dalla stessa Ferragni nelle stories sul suo account Instagram: due mani intrecciate, una delle quali è indubbiamente quella di Fedez.

Ne sono circolate di voci sulla presunta crisi tra i due, tanto che gli ultimi rumors parlavano addirittura di una separazione in casa e di come Fedez stesse cercando ospitalità da altri amici. Da parte della coppia non è arrivata alcuna dichiarazione, neppure una smentita sulla presunta crisi e la foto pubblicata dall'influencer potrebbe anche essere un modo per mostrare il suo sostegno al marito, in questi giorni particolarmente provato, anche dal punto di vista fisico. In realtà, in molti continuano a credere che la crisi e tutto quello che ne è conseguito siano stati organizzati ad arte per dar loro maggiore visibilità. Anche se, considerato che parliamo dei Ferragnez, l'ipotesi sembra alquanto improbabile.