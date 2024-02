Can Yaman pronto ad impersonare Sandokan, la grande scommessa del divo turco

Gossip TV

Can Yaman si sta preparando, mente e corpo, per diventare la perfetta Tigre della Malesia. Ma la scelta di impersonare Sandokan sarà quella giusta?

Can Yaman sta per affrontare un nuovo progetto importante. Dopo l’annuncio ufficiale è passato diverso tempo, ma ora le riprese del remake di Sandokan sono una certezza e l’attore turco si sta preparando, fisicamente e mentalmente, per calarsi nel ruolo della leggendaria Tigre della Malesia. Ma non sarà questo forse un azzardo?

Can Yaman sarà Sandokan, con tutti i rischi del caso!

È da diverso tempo che il progetto del remake di Sandokan è stato annunciato, così come è stata annunciata la presenza di Can Yaman nel ruolo della leggendaria Tigre della Malesia, creata dalla penna di Emilio Salgari. Nell’immaginario collettivo, la figura di Sandokan è quasi mitica, impersonata dall’affascinante Kabir Bedi che con questo ruolo ascese all’Olimpo dei sex symbol internazionali. Dunque non è un compito semplice quello che tocca a Yaman, che si sta preparando duramente per la sua performance.

Il divo turco ha perso ben 10 chili in 30 giorni, raccontando su Instagram di aver dovuto sottoporsi a diverse sessioni di palestra sfiancanti ma anche ad una dieta con digiuno intermittente. Le fan si sono allarmate, osservando il cambiamento drastico in così poco tempo, ma Can ha rassicurato tutti: lui si sente in perfetta forma e ci sono diversi specialisti che stanno seguendo il suo cambiamento fisico, affinché tutto sia perfetto anche per la sua salute.

Can ha trascorso un magico pomeriggio a Roma, annunciando di essere pronto a rimettersi a dieta e a studiare il copione. Al fianco dell’attore turco ci sarà Luca Argentero, nei panni del fedele Yanez, e questo duo rischia di diventare già oggetto di pensieri impuri nelle fan, dato il fascino magnetico che possiedono entrambi gli attori. Eppure c’è chi è molto preoccupato per la riuscita del progetto Sandokan, proprio dal momento che questo personaggio televisivo è uno dei più amati al mondo e di certo per Yaman non sarà facile tenere il passo di Kabir Bedi. L’attore turco sta commettendo un azzardo, sarà premiato oppure sarà un flop? Certamente è innegabile che Yaman ci stia mettendo tutto sé stesso.