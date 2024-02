Can Yaman non lo nasconde: ''Volevo farlo da tanto tempo'', cosa è successo al divo turco

Gossip TV

Can Yaman pubblica un contenuto inaspettato su Instagram. Il divo turco passeggia per Roma come un turista, poi dà qualche anticipazione su Sandokan.

Sono mesi di grandi preparativi per Can Yaman. Il divo turco, infatti, ha concluso le riprese di Viola come il Mare 2 e ora si prepara ad affrontare la sfida di Sandokan, un remake che potrebbe essere decisivo per la sua carriera in ascesa. Tra una sessione di palestra e l’altra, senza dimenticare gli impegni presi con la sua associazione Can Yaman for Children, l’attore si concede anche una piccola fuga come turista a Roma, ed ecco cosa scrive su Instagram.

Can Yaman turista a Roma, ecco cosa ha scritto su Instagram

Dopo il successo di Daydreamer, avendo compreso quanto il pubblico italiano si era innamorato di lui e avendo trovato tante porte aperte qui, Can Yaman si è trasferito a Roma e la sua scelta è stata a dir poco azzeccata. Il divo turco è diventato protagonista di Viola come il Mare, nel ruolo dell’affascinante capo ispettore Francesco Demir, e ha da poco concluso le riprese della seconda stagione al fianco di Francesca Chillemi. In Italia, Yaman è protagonista anche del gossip con le sue relazioni, come quella con Diletta Leotta, e i flirt presunti ma sempre puntualmente smentiti.

Ora, Yaman dovrà lavorare sodo per essere la Tigre della Malesia nel remake di Sandokan, celebre serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi. Un compito non da poco, dato che nell’immaginario collettivo la figura di Sandokan è celebre e inimitabile. Dopo aver trascorso San Valentino organizzando una sorpresa speciale, grazie alla sua associazione Can Yaman for Children che lo sta portando a realizzare progetti meraviglioso in tutta Europa dopo i concreti aiuti al reparto pediatrico del Policlinico di Roma, l’attore si è concesso un pomeriggio da turista nella Capitale.

“Oggi a Roma è stato un sabato meraviglioso e solare. Da tanto tempo volevo concedermi una giornata da turista. Vivo qui da 3 anni ma non è semplice passeggiare con tranquillità e senza impedimenti. Oggi invece sono riuscito a farlo, mi sono concesso di assaggiare delizie della cucina romana che non sapevo esistessero e fatto cose semplici e meravigliose allo stesso tempo. Ringrazio i miei amici e i miei agenti che mi hanno fatto compagnia in questa giornata “normale e umana” che mi mancava da tantissimo tempo e mi ha reso davvero felice! Mi sono proprio ricaricato! Da domani però tornerò a fare dieta stretta e dovrò anche iniziare a studiare il copione”.

Yaman ha trascorso un sabato alternativo con alcuni amici e i suoi agenti, e fortunatamente è riuscito a godersi il centro storico di Roma senza suscitare troppo clamore tra i passanti. Poi ha ammesso di essere pronto a lavorare sodo per Sandokan, del resto ha già perso 10 chili in un mese per questo ruolo!