Can Yaman, drastica perdita di peso: 10 chili in 30 giorni, ecco che succede

Can Yaman alle prese con la dieta per la parte di Sandokan. Ecco quanti chili ha perso il divo turco e come ha fatto a farlo così velocemente.

Can Yaman si sta preparando al ruolo di Sandokan nel remake dell’omonima serie televisiva e ha mostrato ai suoi fan su Instagram la drastica perdita di peso a cui si è sottoposto per poter iniziare al più presto con le riprese. Ecco i dettagli, i chili persi e come ha fatto il divo turco ha compiere questa incredibile trasformazione.

Can Yaman perde peso per Sandokan, che trasformazione!

Dopo aver annunciato il progetto del remake di Sandokan si erano perse le tracce dell’inizio delle riprese e delle anticipazioni sulla nuova serie televisiva che vedrà protagonista Can Yaman. Il divo turco, che a breve tornerà in prima serata su Canale 5 nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir con Viola come il Mare 2, ha approfittato di una riflessione in occasione di Capodanno per confermare che di lì a poco sarebbero iniziare le riprese e continua ad aggiornare i fan su Instagram. Dopo aver pubblicato una foto super hot, Yaman ha spiegato che per impersonare la leggendaria Tigre della Malesia dovrà perdere tantissimi chili, portando il suo corpo ad una forma perfetta e così, ad un mese dall’annuncio, ecco che l’attore mostra gli incredibili risultati della sua trasformazione.

“Non appena rientrato ho iniziato ad impegnarmi... Il primo obiettivo era raggiungere il peso ideale per il personaggio e poi concentrarmi sugli aspetti mentali. È stato un periodo molto duro, in un mese sono riuscito a perdere quasi 10 kg, scendendo da 94.5 a 85 kg. È stata, ed è, una fase particolarmente intensa, ho tolto molti piaceri della vita, devo allenarmi 2 o 3 volte al giorno e fare il digiuno intermittente, 16:8, mantenendo le calorie bassissime”, ha scritto Yaman.

L’attore ha ammesso di essersi concesso un po’ di tempo in Turchia con la sua famiglia per assaggiare le prelibatezze dalla cucina turca, sapendo che a Roma l’avrebbe atteso tanto duro lavoro. Nonostante il dimagrimento in tempi record - ben 10 chili in soli 30 giorni - Can assicura che non c’è nulla da preoccuparsi, dato che lui si sente comunque sano e in forze, sempre strettamente seguito da professionisti competenti.