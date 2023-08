Can Yaman prende una drastica decisione, le Fan proprio non se lo aspettavano!

Gossip TV

Can Yaman continua ad ottenere nuovi ruoli di spicco ma che fine ha fatto il remake di Sandokan? Le fan sono molto preoccupate.

Sono ormai anni che si parla della produzione della serie tv Sandokan, remake dell’omonima saga televisiva degli anni Settanta che rese celebre in Italia Kabir Bedi. L’attore scelto per riportare la leggendaria Tigre della Malesia sul piccolo schermo è Can Yaman, ma lui non accenna più molto riguardo al progetto, non fosse per qualche lezione di lotta che ha ripreso per la gioia delle sue fan. Dunque, Sandokan si farà sì o no?

Can Yaman mette in pausa Sandokan? Il dubbio delle Fan

Lux Vide ha annunciato la decisione di riportare sul piccolo schermo Sandokan, leggendario protagonista del ciclo narrativo dei Pirati della Malesia, opera di Salgari che scrisse delle gesta della Tigre della Malesia tra la fine dell’Ottocento e i prima anni del Novecento, portando in auge un genere letterario ancora del tutto o quasi inesplorato in Italia. Sandokan è diventato una serie televisiva a metà degli anni Settanta, con Kabir Bedi nei panni del protagonista, conquistando la Rai e poi tornando di moda negli anni Novanta con la messa in onda su Mediaset.

Nell'immaginario collettivo, Sandokan è uno dei personaggi più amati di sempre e la scelta di tentare di replicare la fortuna di Bedi deve essere un bel rompicapo per Can Yaman, scelto come protagonista del remake ufficiale insieme a Luca Argentero nei panni del fedele Yanez. Sarà forse per questo che ancora non si parla di una data di uscita ufficiale né tantomeno sono state girate scene per introdurre gli attori ai rispettivi personaggi? Sandokan viene rinviato dal 2021 e lo sarà ancora dato che Yaman, dopo una breve vacanza in Sardegna, tornerà sul set della seconda stagione di Viola come il Mare al fianco di Francesca Chillemi per impersonare l’ispettore capo Francesco Demir.

Anche Argentero sarà nuovamente impegnato per la nuova stagione di Doc- Nelle tue mani, e dunque Sandokan dovrà ancora aspettare. Ma la serie tv si farà o non si farà? Le fan del divo turco iniziano a chiedersi che Can non ci abbia ripensato, mosso proprio dall'impatto che avrebbe un flop nei panni di un personaggio mitico del piccolo schermo. Non resta che attendere per scoprire se questa intuizione si rivelerà giusta oppure se la Lux Vide annuncerà ufficialmente l’inizio delle riprese. Nel frattempo, grande attesa per la messa in onda sulla piattaforma streaming Diseny + de El Turco, nuovo lavoro televisivo di Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Hasan.