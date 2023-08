Can Yaman svela la data di debutto di El Turco su Disney +

Gossip TV

Rispondendo alle sue adorate fan, Can Yaman svela quando lo vedremo nel ruolo di Balaban Hasan nella serie tv El Turco su Disney +.

Quando vedremo finalmente Can Yaman nei panni del sensuale e coraggioso condottiero ottomano Balaban Aga? A rispondere è l’attore turco che, parlando con alcune fan sui social, svela che la data di uscita de El Turco è prevista per ottobre su Disney +.

Can Yaman conferma, ecco quando vedremo El Turco

Dopo aver raccolto consensi con il ruolo di Francesco Demir in Viola come il Mare, recitando per la prima volta completamente in italiano, Can Yaman si è tuffato in una nuova avventura in Ungheria. L’attore turco, infatti, è stato scelto come protagonista della serie tv El Turco, diretta da Uluc Bayraktar, basata sull’omonimo romanzo storico di Orhan Yeniaras. Con un copione interamente in inglese e un nuovo cast con cui fare conoscenza, Can si è messo veramente alla prova sia per il fatto di dover recitare ancora una volta in una lingua che non sia la sua lingua madre; sia perché si è allontanato dall’Italia, dalla sua casa a Roma, per ben sei mesi senza nessun affetto a portata di mano.

Sul set, Yaman ha conosciuto Greta Ferro che interpreta la co-protagonista Gloria e sembra che tra i due vi sia un bel rapporto di stima reciproca, ma nessuna grande amicizia in vista. Ma quando vedremo Yaman nel ruolo del condottiero ottomano Balaban Aga? La storia del condottiero è ambientata durante il secondo assedio di Vienna da parte dell’Impero Ottomano. Ferito, Balaban Hasan lasciò il campo di battaglia e trovò rifiuto a Moena, in Italia dove fu poi ribattezzato dagli abitanti El Turco.

Nel cast ci sono tantissimi nomi importanti, come quello di Nigel Pilkington ovvero noto attore britannico che ha partecipato a film importanti come I Fratelli Grimm e l’Incantevole strega ma ha prestato anche la sua voce ad altre pellicole di successo come Wallace e Gormit: la maledizione del Coniglio Mannaro. Il set de El Turco è stato a dir poco blindato e nessuno conosce più di qualche dettaglio sul nuovo lavoro di Yaman, in un progetto favoloso con Sal de Riso. Lui, nel frattempo, rassicura le fan: la serie tv uscirà ad ottobre 2023 in streaming su Disney +.