Can Yaman avvistato in Sardegna: il divo turco si prende una pausa dal set di Viola come il Mare

Can Yaman si sta godendo le vacanza in Sardegna, come dimostrano alcuni video delle fan su Twitter, prendendo una pausa dal set di Viola come il Mare 2.

Can Yaman si è preso una meritata pausa dal set della seconda stagione di Viola come il Mare e dagli impegni con i fan, come il tour che l’ha visto in alcune città italiane pronto a conoscere i suoi ammiratori e raccogliere fondi per la sua associazione benefica Break the Wall. Il divo turco, infatti, è stato avvistato in alcuni dei locali più belli di Poltu Quatu in Sardegna.

Can Yaman rende felici alcune fan in Sardegna

Dopo aver annunciato il suo ritorno sul set di Viola come il Mare 2, la fiction targata Lux Vide che si prepara a tornare questo autunno in prima serata su Canale 5, Can Yaman si è concesso qualche giorno di vacanza. L’estate torrida del sensuale divo turco è iniziata con un bellissimo progetto a scopo benefico, ovvero il Break the Wall Tour che lo ha portato in alcune delle già belle città dello Stivale per conoscere dal vivo le sue fan più accanite e devolvere il ricavato di quelle magiche serate alla sua associazione Can Yaman for Children, in collaborazione con l’ospedale Umberto I di Roma.

Dunque, Can non si era ancora mia veramente riposato e ora sembra essere arrivato il momento per farlo, in vista della ripresa delle registrazioni della serie tv, dove sarà nuovamente l’affascinante ispettore capo Francesco Demir, cruccio e delizia della protagonista Viola Vitale a cui presta il volto Francesca Chillemi. Mentre sembra che Yaman sia conteso da ben due programmi Mediaset per la nuova stagione televisiva, l’attore è approdato in Sardegna a Poltu Quatu dove ci sono i locali più belli e popolari della movida sarda, molto frequentati dai Vip. In questi giorni, ad esempio, ci sono anche Michelle Hunziker e Ilary Blasi che hanno trascorso insieme serate da single prima di nuovi avventure vacanziere.

La presenza di Yaman nei locali è stata filmata da alcune fan che si sono trovate improvvisamente a consumare la cena al tavolo vicino all’attore turco, ammettendo di aver trascorso una serata magica anche solo guardandolo. Come sempre, Can si è mostrato molto attento alle richieste dei presenti e, pur volendo godersi un po’ di pace e privacy, si è prestato per qualche scatto. Nel frattempo, il divo turco ha festeggiato l’’approdo di Viola come il Mare in Spagna, dove la fiction ha fatto scoppiare una polemica particolare.