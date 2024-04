Can Yaman, nuovi aggiornamenti su Sandokan: ''Faremo un capolavoro''

Gossip TV

Can Yaman è pronto per Sandokan, l’attore turco mostra la sua bravura come cavallerizzo in un nuovo video su Instagram.

Il primo ciak di Sandokan è previsto a fine a aprile e Can Yaman non sta nella pelle. Il divo turco, che ha passato gli ultimi mesi a perfezionarsi studiando il copione, migliorando il suo fisico già prestante e prendendo lezioni di lotta ed equitazione. Nell’ultimo video pubblicato su Instagram, Yaman parla proprio del rapporto con il fedele cavallo che sarà molto presente nella serie tv, ammettendo di essere ormai perfettamente padrone delle briglie.

Can Yaman cavallerizzo super sexy per Sandokan (VIDEO)

Finalmente, dopo anni di rinvii, il progetto di Sandokan vedrà la luce e le fan di Can Yaman sono pronte a supportare il divo turco in questa nuova avventura, che sarà decisamente importante per la sua carriera. Sandokan, infatti, è stato portato alla gloria televisiva da Kabir Bedi e in molti faranno il confronto alla ricerca di qualche errore da parte di Yaman. Lui, dopo aver raccontato per la prima volta su Instagram la fatica fisica per prepararsi al ruolo, si sta concentrando in vista del primo ciak che è previsto a fine aprile in Calabria, location della serie tv targata Lux Vide.

Il cast è già molto affiatato, come ha fatto sapere Yaman sui social, soprattutto tra l’attore turco e Alessandro Preziosi, che sarà il suo fedele amico Yanez davanti le telecamere, ma anche con la sua Lady Marianna che sarà decisamente un altro personaggio principale in Sandokan. In attesa di potersi calare definitivamente nei panni della Tigre della Malesia, Yaman ha raccontato alle sue numerose fan su Instagram un altro lato del suo viaggio nella preparazione al nuovo progetto, mostrandosi a cavallo del suo meraviglioso destriero durante le esercitazioni di equitazione.

“Faremo un bellissimo lavoro, probabilmente un capolavoro! La tigre è pronta, ed anche il cavallo”. Questo il commento di Can, che ne ha approfittato per ringraziare i suoi maestri di equitazione che hanno speso tempo per rendere la sua cavalcata perfetta in vista dell’inizio delle riprese di Sandokan. Insomma, le fan dell’attore turco sono in visibilio: Yaman sa fare proprio tutto!