Sandokan, Can Yaman ha trovato la sua Lady Marianna: Ecco chi è

Sui social giungono nuove anticipazioni su Sandokan con Can Yaman come protagonista. Ecco chi sarebbe l’attrice interprete di Lady Marianna.

Can Yaman e il cast di Sandokan si preparano al primo ciak della serie tv targata Lux Vide, remake dell’omonima serie degli anni Settanta con Kabir Bedi ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari. L’attore turco ha svelato su Instagram parte del cast e ora arrivano Anticipazioni clamorose anche sull’attrice che presterà il volto a Lady Marianna, la bellissima e affascinante Perla di Labuan.

Can Yaman trova la sua Perla di Labuan? Le Anticipazioni su Sandokan

Manca sempre meno al primo ciak di Sandokan, il progetto targato Lux Vide che era stato annunciato diversi anni fa e che vedrà finalmente la luce, con le riprese che iniziano a fine aprile in location sensazionali in Calabria. Can Yaman è la Tigre della Malesia, leggendario personaggio creato dalla geniale penna di Emilio Salgari e impersonato negli anni Settanta da Kabir Bedi, e ha annunciato su Instagram che con lui ci sarà Alessandro Preziosi. Quando il progetto fu annunciato, era sicuro che Luca Argentero avrebbe impersonato i panni del fedele Yanez, invece nel corso d’opera le cose sono cambiate e il ruolo è andato a Preziosi, attore altrettanto amato dal pubblico.

Mentre il cast prende forma e Can è soddisfatto del clima che si respira con i colleghi dopo la prima lettura ufficiale del copione, che ha permesso di conoscersi meglio e confrontarsi prima di trovarsi davanti alle telecamere, il pubblico si interroga sull’identità dell’attrice che presterà il volto a Lady Marianna. Inizialmente si pensava che sarebbe potuta essere Alessandra Mastronardi il volto della Perla di Labuan, ma l’attrice non ha mai confermato il pettegolezzo ed è impegnata su altri fronti al momento.

Poche ore fa, la pagina social Cinemotore ha svelato finalmente l’identità dell’attrice, confermando che proprio poche ore prima Can Yaman ha iniziato a seguirla sui social. Si tratta della bellissima Alanah Bloor, una giovane interprete che è conosciuta per aver recitato nel cortometraggio di Margarita Milne, “Waves”, e nel film "Histeric"di Izzy Wilkinson. Bella, delicata e molto elegante, Bloor sembra perfetta per il ruolo della Perla di Labuan che conquista il cuore del selvaggio Sandokan, ed effettivamente accostata alla bellezza bohémien di Yaman i due formano una coppia a dir poco esplosiva. Cosa ne pensate?