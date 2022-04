Can Yaman lo annuncia così, l’attore turco lascia l’Italia per…

Gossip TV

Can Yaman pronto a lasciare Roma per partecipare al MonteCarlo Film Festival de la Comédie, dove sarà premiato per il suo impegno nel sociale.

Attore amatissimo da orde di fan che non stanno nella pelle all’idea di vederlo in Viola come il Mare e nel remake di Sandokan, sex symbol dal fascino unico, ma anche grande sostenitore delle cause umanitarie, Can Yaman ha annunciato poche ore fa su Instagram di essere in procinto di lasciare l’Italia per un motivo molto importante. Yaman, infatti, sarà ospite del MonteCarlo Film Festival de la Comédie, dove ritirerà un importante premio per il suo impegno nel sociale.

Can Yaman premiato al MonteCarlo Film Festival de la Comédie

È un momento d’oro per Can Yaman che, dopo aver interpretato Can Divit in Daydreamer facendo perdere la testa a tutte le telespettatrici di Canale5, ha deciso di trasferirsi in Italia e dare una svolta alla sua carriera, appoggiato e sostenuto da personaggio del calibro di Ferzan Ozpetek, che vede nell’attore un talento puro, pronto a sbocciare nel modo più bello possibile. Mentre sul campo personale e privato Can ha deciso di prendersi una pausa dalle relazioni, dopo il repentino addio a Diletta Leotta che sembra essere pronto a trascinare davanti all’altare, sul piano lavorativo il divo turco ha in cantiere progetti che potrebbero condurlo all’Olimpo del successo.

Tra Viola come il Mare, le cui riprese sono ufficialmente terminate dopo vagante di gossip su probabile flirt tra Can e la bellissima Francesca Chillemi, e il remake di Sandokan, che non ha ancora una data precisa di produzione, Yaman è molto impegnato ma trova sempre il tempo per aiutare il prossimo, mosso dal suo buon cuore. Can, infatti, è molto attivo nel sociale e per il suo impegno è stato invitato al MonteCarlo Film Festival de la Comédie, che si terrà a fine aprile nel Principato di Monaco.

A darne annuncio è stato Can in persona, attraverso un post su Instagram, che svela che l’attore lascerà l'Italia per ricevere un premio per il suo contributo umanitario come la creazione dell’associazione Can Yaman for children, che ora si sta occupando anche dei bambini profughi a causa della guerra in Ucraina.