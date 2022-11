Can Yaman ignora tutti anche nel giorno del suo compleanno: cosa sta succedendo?

Gossip TV

Can Yaman compie 33 anni ma il suo compleanno è ben diverso da quello che è solito festeggiare con amici e fan. Ecco cosa è successo.

Can Yaman è completamente sparito dai radar, risucchiato dal suo impegno sul set de El Turco, che lo ha portato a Budapest per sei lunghi mesi durante i quali si calerà nella parte al fianco di Greta Ferro. L’attore turco è apparso insolitamente triste e malinconico, tanto da allarmare i fan, che fanno notare come Yaman sia stato completamente assente anche nel giorno del suo compleanno, che è solito celebrare con tutti coloro che lo sostengono da anni.

Can Yaman sparisce nel nulla, neppure il Compleanno lo smuove

Can Yaman si è trasferito per sei mesi a Budapest per prendere parte a El Turco, la nuova serie tv che lo vedrà protagonista e che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Dinsey +. L’attore turco ha ammesso di essere elettrizzato alla prospettiva di doversi confrontare con questa nuova avventura televisiva, dovendo recitare con un copione in lingua inglese, in un cast internazionale al fianco di Greta Ferro. Nel frattempo, in Italia, si è conclusa la prima stagione di Viola come il Mare ovvero la fiction con Yaman e Francesca Chillemi, rispettivamente nei ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale.

La serie tv, andata in onda su Canale 5, è piaciuta al pubblico pur avendo deluso le aspettative sullo share che in previsione si attendeva essere decisamente più incisivo. Can ha festeggiato la messa in onda per diverse settimane, calando poi in un improvviso silenzio stampa e mancando anche di commentare l’ultima puntata di Viola come il Mare. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole, dato che il divo turco è noto per condividere il più possibile con i fan i suoi traguardi, le sfide vinte e quelle difficili da sostenere, essendo a conoscenza del grande potere che i suoi sostenitori hanno avuto e hanno sulla sua carriera internazionale.

Come se non bastasse ieri, 8 novembre 2022, nel giorno del suo trentatreesimo compleanno Yaman non si è fatto vivo sui social, dove solitamente festeggia questa ricorrenza, riempito dall’affetto dei suoi fan e dei suoi amici virtuali. È possibile che Can non possa utilizzare i social per contratto, essendo i dirigenti Dinsey molto più severi di quelli Mediaset sulle clausole firmate dall’attore, ma il fatto non può che risultare strano e continuare ad allarmare, soprattutto visto l'uomore nero delle ultime settimane. Nel frattempo, la sceneggiatrice di Viola come il Mare rivela se Yaman ci sarà nella seconda stagione, nonostante la crisi che sta attraversando nel rapporto con Francesca Chillemi, che ha eliminato dalla sua cerchia di amici su Instagram.