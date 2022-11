Can Yaman nella seconda stagione di Viola come il Mare con Francesca Chillemi? Parla la sceneggiatrice

Gossip TV

Elena Bucaccio, sceneggiatrice della fiction di Canale 5 Viola come il Mare, parla della seconda stagione. Ma ci sarà anche Can Yaman con Francesca Chillemi?

Viola come il Mare si è conclusa con l’ultima puntata della prima stagione ma i fan della fiction, in onda su Canale 5, possono tirare un sospiro di sollievo: la sceneggiatrice Elena Bucaccio conferma l’arrivo della seconda stagione. Ci sarà anche Can Yaman al fianco di Francesca Chillemi, o l’attore coglierà al balzo nuove opportunità per non condividere il set con l’attrice dato che il loro rapporto si è logorato?

Can Yaman diserta la seconda stagione di Viola come il Mare?

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno messo anima e cuore nella fiction di Viola come il Mare, serie tv prodotta da Lux Vide e andata in onda su Canale 5 nell’ultimo mese. I fan dell’attore turco sono rimasti molto soddisfatti del lavoro svolto da Can, che ha dovuto impegnarsi per imparare il copione totalmente in italiano, studiando dizione senza deludere le aspettative. Nonostante lo share non sia così alto come i vertici Mediaset si sarebbero aspettati, Viola come il Mare avrà una seconda stagione ed è la sceneggiatrice Elena Bucaccio a confermarlo ai microfoni di Fanpage.

“Sì, sei prime serate e dodici episodi da 50 minuti. Attraverso Viola Vitale, ci piace raccontare che si può essere belle, intelligenti, donne in carriera, avere una vita, un lavoro complesso e non per questo rinunciare alla propria femminilità e alla forza che ne deriva. È una serie di cui andiamo molto fieri e che abbiamo costruito pezzo per pezzo […] Cominceremo a girare nella primavera o estate del 2023. La seconda stagione dovrebbe andare in onda l’anno prossimo. Nell’autunno del 2023, al più tardi nella primavera del 2024. Non vi faremo aspettare molto”.

Insomma, Viola come il Mare tornerà tra circa un anno su Canale 5 con le nuove avventure di Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir. Sorge, tuttavia, un dubbio legato alla crisi che stanno attraversando Francesca Chillemi e Can Yaman. I due attori si sono mostrati complici al punto da fare nascere una serie di forti pettegolezzi sulla natura del loro rapporto, per poi confermare una grande e profonda amicizia.

Improvviamente, è calato gelo tra Can e Francesca, tanto che l’attore turco non ha neppure commentato la puntata finale della fiction con la bella collega. È possibile che Yaman, avendo in ballo anche altri progetti all’orizzonte, rinuncia alla seconda stagione per non dover più condividere il set con Chillemi? Secondo la sceneggiatrice, nella seconda stagione della fiction ci stanno nuove figure che metteranno in crisi Viola, e chissà che con questa scappatoia, Can rinunci al suo ruolo per motivi personali.