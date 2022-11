Can Yaman, silenzio stampa dopo l’ultima puntata di Viola come il Mare: colpa di Francesca Chillemi?

Gossip TV

Can Yaman ha stupito i fan, non commentando l’ultima puntata in onda di Viola come il Mare, e molti pensano che sia a causa dell’improvviso distacco da Francesca Chillemi.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno discusso? Non è chiaro cosa sia successo tra i due protagonisti di Viola come il Mare, ma è chiaro che qualcosa di grosso bolle in pentola dato che, dopo mesi di complicità e reciproche dediche sui social, l’attore turco è calato nel silenzio stampa, evitando di commentare anche l’ultima puntata della fiction di Canale 5.

Can Yaman e Francesca Chillemi ai ferri corti, l’attore turco la fa grossa

Per mesi, durante le riprese tra Roma e Palermo ma anche fuori dal set, Can Yaman e Francesca Chillemi si sono mostrati complici al punto da lasciar pensare più volte che tra loro vi fosse ben più di una semplice amicizia. Dopo aver sfilato in coppia, bellissimi e eleganti, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e aver fatto tantissima pubblicità alla fiction che hanno girato insieme con passione e amore, Can ha deciso di non commentare la puntata finale di Viola come il Mare.

Una decisione che pesa, dato che l’attore turco è solito commentare con i suoi numerosi fan su Instagram - ben 10 milioni di followers - tutti i successi e i traguardi ottenuti, e di certo la serie tv rappresenta un bel traguardo nonostante i dati dello share siano stati ben meno strabilianti del previsto. Yaman si trova a Budapest in questo momento per girare la nuova serie tv El Turco, che sarà disponibile su Dinsey +, ma non ha dimenticato i suoi sostenitori e quando può appare sui social con qualche piccola news o qualche ringraziamento.

Sono mancati, tuttavia, i ringraziamenti per i fan che lo hanno seguito in Viola come il Mare. La motivazione potrebbe essere la crisi con Francesca Chillemi? Da diverse settimane, infatti, i due si sono allontanati e si sono tolti il segui su Instagram. Francesca, a differenza dell’ex collega turco, ha invece ringraziato tutti per l’affetto dimostrato al suo personaggio di Viola Vitale che le ha regalato tante emozioni personali oltre che professionali. Il mistero rimane per ora irrisolto, ma presto Yaman potrebbe decidere di scendere in campo per sedare la fortissima curiosità dei suoi sostenitori.