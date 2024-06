Can Yaman, fan con il fiato sospeso per El Turco: il nuovo video infiamma il web

Gossip TV

Can Yaman mostra alle fan un nuovo video de El Turco, la serie tv che approderà presto sulle piattaforme streaming. Ecco la reazione del web.

Can Yaman, impegnato sul set di Sandokan, non dimentica anche i suoi recenti progetti che ancora non hanno visto la luce del sole dopo lunghi mesi di riprese. Stiamo parlando de El Turco, che l’attore conferma essere pronto ad arrivare sul piccolo schermo entro il 2024, pubblicando un video dal set decisamente adrenalinico.

Can Yaman in Calabria, continuano le riprese di Sandokan

Dopo mesi di preparazione intensa, perdendo molti chili con una dieta ferrea e sottoponendosi ad allenamenti durissimi, Can Yaman ha indossato i panni della Tigre della Malesia nella nuova serie tv su Sandokan targata Lux Vide. Le riprese si sono ufficialmente spostate in Calabria e spuntano le prime foto dal set ma anche quelle con i fan, che aspettano per lunghe ore Can per poter fare una fotografia insieme o chiedere un autografo. L’attore turco è molto affezionato ai suoi fan, ai quali deve il suo successo planetario, e si spende sempre volentieri per accontentarli. Yaman è un uomo dal cuore buono e proprio questo ha affascinato milioni di sostenitrici, che lo hanno visto dividersi tra i suoi impegni lavorativi ma anche quelli umanitari con l’associazione Can Yaman for Children, dando uno splendido esempio di beneficienza. Rimane in ballo, tuttavia, una questione legata a El Turco ovvero la serie tv che vede Can nei panni del condottiero ottomano Balaban Hassan e che sembra aver difficoltà a trovare una collocazione sul piccolo schermo.

Can Yaman pubblica un video de El Turco, fan in estasi

Le riprese de El Turco, una serie storica che racconta le gesta del condottiero ottomano Balaban Hassan durante il secondo assedio di Vienna con relativa fuga poi in Moena dove diventerà una leggenda vivente, hanno portato Can Yaman lontano dall’Italia per lunghi mesi. Per l’attore turco questo non è stato un periodo facile ma ha saputo gestire il distacco e qualche imprevisto in maniera eccellente, mostrandosi sempre al meglio davanti le telecamere. Inizialmente El Turco avrebbe dovuto approdare sulla piattaforma streaming Disney + ma qualcosa è cambiato in corso d’opera. Yaman ha annunciato l’arrivo della serie tv entro il 2024 senza specificare, tuttavia, dove sarà possibile vederla e le fan si sono mostrate molto deluse, desiderose di poter fare incetta degli episodi uno dopo l’altro al più presto. Mentre sui social torna virale la soap con Demet Ozdemir, Yaman rassicura in qualche modo tutti, pubblicando un breve video sul set de El Turco, mentre monta magistralmente in sella al suo fedele destriero. Certamente tutto l’allentamento fatto per questa serie tv ha giovato anche per le riprese di Sandokan, dato che l’equitazione è fondamentale per interpretate il corsaro nato dalla penna di Emilio Salgari.