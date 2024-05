Can Yaman arriva in Calabria, primo ciak di Sandokan a Le Castella (FOTO)

Gossip TV

Il set di Sandokan, la serie tv con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, si sposta ufficialmente in Calabria a Le Castella.

Il set di Sandokan si sposta ufficialmente in Calabria, precisamente a Le Castella, dove è stato allestito un set spettacolare per il cast della serie tv che andrà in onda su Rai 1. Ecco le prime foto di Can Yaman, l’attore turco che presta il volto alla leggendaria Tigre della Malesia, prima di tornare davanti la camera da presa.

Sandokan si sposta in Calabria

Continuano le riprese di Sandokan, remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista, tratta da ciclo narrativo di Emilio Salgari. La Tigre della Malesia torna alle origini con l’amore per la bella Lady Marianne, l’amicizia con Yanez de Gomera e la rivalità con Lord Brooke pronto a dare la caccia al corsaro più magnetico di tutti i tempi. È Can Yaman, attore turco amatissimo in Italia grazie alle sue soap che hanno spopolato su Canale 5 ma anche alla fiction Viola come il Mare, a prestare il volto a Sandokan.

Dopo aver condiviso su Instagram un video decisamente bollente, nel quale mostra un particolare esercizio per la dizione - il copione della fiction targata Lux Vide è, infatti, tutto in inglese - senza maglia e con il trucco di scena, Can si è sposato insieme al resto del cast in Calabria. Dal primo ciak, il cast di Sandokan ha visitato molti luoghi, tra cui uno dei castelli più suggestivi della Toscana purtroppo attualmente chiuso al pubblico, poi Albano e ora approva a Le Castella, comune di Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone.

Già dall’annuncio dell’inizio delle riprese era stato svelato che gran parte del set sarebbe stato allestito proprio in Calabria, protagonista di panorami mozzafiato e bellezze naturalistiche che ben si sposano con l’ambientazione della serie tv. Ed ecco che su Twitter appaiono le prime foto di Yaman sul nuovo set, sempre con i suoi costumi di scena e quella perfetta aria sensuale da bello e dannato, che promette di regalarci un Sandokan con i fiocchi.