Can Yaman, torna virale la soap con Demet Ozdemir!

Can Yaman è impegnato sul set di Sandokan in Calabria ma nel mondo torna virale la soap Daydreamer, che lo vede al fianco dell’attrice Demet Ozdemir.

Mentre è impegnato sul set di Sandokan, che si è ufficialmente spostato in Calabria per le riprese, Can Yaman è tornato virale su Twitter in alcuni Paesi del mondo per una delle sue soap più amate. Stiamo parlando di Daydreamer, dove recita al fianco della bellissima attrice Demet Ozdemir con la quale si vocifera esserci stato del tenero. Ecco cosa sta succedendo.

Can Yaman tra Sandokan e Soap

A distanza di anni dall’annuncio pubblico, il progetto di Sandokan sta finalmente prendendo forma e le riprese si sono ufficialmente spostate in Calabria, portando il cast internazionale della serie tv targata Lux Vide nella spettacolare Le Castella in provincia di Crotone. Can Yaman è apparso sul set in alcune foto rubate, per poi fermarsi a parlare con qualche fan che ha atteso lunghe ore pur di incontrato e scattare un selfie. Insomma, Can è amatissimo anche qui e può contare sul sostegno di tante fan pronte a seguirlo ovunque pur di dimostrargli il loro appoggio. L’attore turco è molto calato nel ruolo della Tigre della Malesia, leggendario personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari, e non ha intenzione di deludere le aspettative ben consapevole di quanto Sandokan sia radicato nella memoria collettiva grazie al suo predecessore, l’attore turco Kabir Bedi che per questo ruolo divenne un vero e proprio sex symbol. Mentre è impegnato davanti la macchina da presa con il resto del cast, Yaman torna ad essere virale su Twitter con una delle sue soap più amate di sempre, ovvero Daydreamer che lo vede al fianco della collega turca Demet Ozdemir. Ecco i dettagli.

Can Yaman, Daydreamer virale in Brasile e non solo

Mentre è impegnato sul set di Sandokan, Can Yaman continua ad essere sulla bocca di tutto il mondo grazie a Daydreamer, la soap turca più amata di sempre. Erkenci Kus, nome originale della soap, è andata in onda in Turchia fino al 2019 ma è stata poi distribuita diversi anni dopo in tutto il mondo. Nella serie tv si respira una chimica unica tra Can e la co-protagonista Demet Ozdemir che formano una coppia esplosiva. Ad alimentare la popolarità anche i gossip sulla presunta love story tra i due, sostenuta in modo perentorio dai media turchi certi che Yaman e Ozdemir fossero addirittura ad un passo dal matrimonio, nonostante le smentite continue di entrambi gli attori. Certo la storia d’amore tra la giovane e brillante Sanem Aydin e il burbero e sensuale fotografo Can Divit ha fatto sognare tutti, con momenti di puro romanticismo e sensualità e tanti colpi di scena, dunque è semplice capire perché molti fan non riescano a tornare alla realtà e continuino a vedere e rivedere le puntate. In queste ore in Brasile, ad esempio, Daydreamer è tornata virale nelle prime posizioni tra le parole chiave più cercate su Twitter e tra gli argomenti più discussi. Una bella soddisfazione per Can e Demet, che a distanza di anni raccolgono ancora i frutti del loro lavoro.