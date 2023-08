Can Yaman ''conquista il Mondo'': che soddisfazione per il divo turco!

Gossip TV

Can Yaman continua a spopolare in tutto il mondo con alcune delle soap che lo hanno visto protagonista in Turchia e su Mediaset.

Can Yaman sta letteralmente conquistando il mondo con le sue soap più famose e con le nuove serie tv che lo vedranno protagonista. Ecco tutti gli ultimi successi del bellissimo divo turco, che si mormora potrebbe tornare sul piccolo schermo al fianco di Demet Ozdemir in una nuova fiction Mediaset.

Can Yaman, che record: l’attore turco è entusiasta

Si prospetta un altro anno fantastico per Can Yaman, uno degli attori più lanciati degli ultimi tempi e non solo in Italia. Dopo aver debuttato su Canale 5 con Bitter Sweet - Ingredienti d’Amore e con Daydreamer, la soap più amata del divo turco proprio grazie alla complicità che sul set si è creata con la collega Demet Ozdemir, Yaman si è trasferito a Roma e ha preso parte a nuovi progetti. Viola come il Mare lo ha messo a dura prova con il primo copione completamente in italiano ma il risultato è stato un successo, dato che il suo personaggio ovvero quello dell’ispettore capo Francesco Demir è piaciuto proprio a tutti.

Viola come il Mare è approdata anche in Spagna, dove le fan si sono accorte che qualcosa non tornava e hanno alzato un polverone per favorire il loro beniamino. Mentre si gode le meritate vacanze in Sardegna, dopo i primi ciak della seconda stagione della fiction con Francesca Chillemi, due delle sue soap conquistano il mondo. Stiamo parlando di Bay Yanlis - ovvero Mr Wrong - con Ozge Gurel che sta approdato sul canale televisivo bulgaro b lady, ma anche Dolunay - ovvero Bitter Sweet - che addirittura è arrivato in Giappone.

Insomma, una bellissima soddisfazione per Yaman che così può contare fan un po’ da tutte le parti nel mondo. Fan che sono destinate anche ad aumentare copiosamente dato che il divo turco sarà protagonista di altri progetti mondiali, come la serie tv El Turco che sarà disponibile in autunno su Disney + e lo vedrà nei panni del condottiero ottomano Balaban Hasan durante il secondo assedio di Vienna; rimane in ballo il progetto Sandokan, nuovo remake del ciclo di romanzi di Salgari, anche se la data del via alle riprese viene costantemente posticipata proprio a causa degli impegni dei protagonisti. Infine, si mormora che Yaman tornerà sul piccolo schermo con Demet Ozdemir, protagonisti di una nuova fiction che con tutta probabilità andrà in onda su Mediaset.