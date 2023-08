Can Yaman e Demet Ozdemir in una nuova Serie Tv: ''Produttori lavorano per rimetterli insieme''

Gossip TV

Can Yaman e Demet Ozdemir avrebbero deciso di collaborare ad una nuova serie tv in Italia? L’ultimo gossip.

Sono stati insieme, si stavano per sposare, sono solamente amici, sono anime gemelle, lui l’ha tradita, lei si è sposata per mero marketing… Quanti pettegolezzi su Can Yaman e Demet Ozdemir. I due protagonisti di Daydreamer sono spesso al centro del gossip, ma questa volta la teoria non è così improbabile come quella di un matrimonio saltato all’ultimo secondo a causa dell’infedeltà del bel turco. Secondo un’indiscrezione, infatti, produttori starebbero pensando ad una nuova serie tv italiana con Can e Demet come protagonisti, perché è indubbio che i due siano perfetti insieme sullo schermo.

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano insieme… in Tv!

Da quando sono apparsi insieme nella soap Daydreamer, Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati costantemente al centro dell’attenzione mediatica. Visto il grandioso successo ottenuto proprio con Erkenci Kus e Dolunay, Can Yaman ha colto la palla al balzo e si è trasferito in Italia in cerca di fortuna. Fortuna che è decisamente arrivata in fretta e furia con la chiamata per il ruolo di Francesco Demir per la fiction Viola come il Mare, rinnovata per una seconda stagione che prenderà forma proprio nelle prossime settimane. È toccato poi agli spot De Cecco firmati dal connazionale Ferzan Ozpetek e al contratto con Dolce&Gabbana che lo ha voluto come testimonial, come la Mercedes Benz Italia che lo ha reso protagonista di alcuni spot decisamente piccanti. Nel frattempo, notato anche in patria per l’eco che è riuscito ad ottenere in Europa, Yaman è stato chiamato ad essere il protagonista della serie tv El Turco, ovvero il leggendario condottiero Balaban Hasan durante il secondo assedio a Vienna.

Insomma, Yaman ha ottenuto un successo dopo l’altro ma anche Demet non è stata da meno. L’attrice turca, infatti, ha fatto sognare nel ruolo di Zeynep Gosku nella soap My Home My Destiny - attualmente in onda su Canale 5 -, ha fatto da modella a Pantenne con la sua perfetta chioma scura e brillante, ed è diventata protagonista sexy e disinibita del film Tattiche d’Amore su Netflix. Film che proprio in questi giorni ha visto l’uscita del secondo capito sulla nota piattaforma streaming. Sebbene le carriere di entrambi gli attori abbiano preso il volo, stessa cosa non possiamo dire della loro vita privata. Yaman si è innamorato di Diletta Leotta ma la relazione è naufragata neppure un anno dopo tra mille polemiche, mentre Demet ha sposato il cantante Oguzhan Koc e ha chiesto il divorzio dopo 8 mesi.

Demet Ozdemir a Roma per Can Yaman?

Recentemente, Demet è stata avvistata in Italia e tutti si sono chiesti, dal momento che gossip sul presunto flirt tra i due ve ne sono stati per anni e ancora continuano a spuntare, se non avesse colto la palla al balzo per presentarsi a Yaman in tutto il suo splendore. Stando al settimanale Di Più, l’incontro tra i due attori di Daydreamer sarebbe avvenuto a Roma dove Can avrebbe proposto alla collega di trasferirsi per tentare un nuovo capitolo professionale e si presume anche privato.

"L’attrice sta affrontando una serie di provini. Potrebbe ottenere una parte da protagonista in una nuova fiction Mediaset […] L’attrice sembra volersi trasferire in Italia per cercare il successo qui da noi proprio come Can. Lui stesso le avrebbe consigliato di fare il grande salto, soprattutto adesso che è tornata libera .Sembra che alcuni produttori stiano studiando una serie per rimetterli insieme sul piccolo schermo visto che, al di là di tutto, sono una coppia che funziona, convince, piace al pubblico, che li immagina innamorati anche nella vita”.

Queste le indiscrezioni trapelate dal noto settimanale, certo che non solo Demet sia pronta a trasferirsi e a conquistare Mediaset seguendo le orme di Yaman, ma che sia stato proprio lui a volerla più vicino possibile per tentare un ritorno di fiamma. Sarà davvero così? Certamente le fan sperano con tutto il cuore di vederli ancora insieme sul piccolo schermo.