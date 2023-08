Can Yaman conquista la Spagna con Viola come il Mare, ma qualcosa non torna: Fan in protesta

Gossip TV

Can Yaman conquista la Spagna con la messa in onda di Viola come il Mare su Antenna 3. Le fan del dio turco, tuttavia, hanno qualcosa da rimproverare alla rete iberica.

Can Yaman può festeggiare un nuovo traguardo, reso ancora più speciale dalle sue fan. Antenna 3 ha acquistato Viola come il Mare, la fiction che lo vede al fianco di Francesca Chillemi nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir, e la Spagna è già conquistata dal divo turco. Una polemica, tuttavia, scoppia impetuosa e le ammiratrici di Yaman si infuriano con la rete iberica, ecco perché.

Can Yaman in Spagna, che successo ma attenzione alla polemica

Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide e andata in onda lo scorso autunno in prima serata su Canale 5, è piaciuta proprio a tutti anche grazie alla chimica che si è creata sul set tra Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori sono stati protagonisti di una serie di pettegolezzi, ma hanno sempre ignorato le chiacchiere dichiarandosi semplicemente amici fino a quando Yaman non è partito per l’Ungheria, così da intraprendere le riprese della serie tv El Turco, e ha rotto il rapporto con la bella siciliana. Sul set della seconda stagione di Viola come il Mare, infatti, si respira aria tesa e Francesca bacchetta Can senza remore, portando le fan a protestare.

Nel frattempo, Antenna 3 ha comprato la fiction e così Yaman è sbarcato anche in Spagna, dove ha già numerose fan che hanno notato un dettaglio davvero strano. Nonostante il successo della serie tv e il fatto che tutti volessero vedere Yaman nel ruolo che ha fatto innamorare l’Italia, la rete iberica ha deciso di trasmettere le puntate in seconda serata, ovvero dopo le 22.45 - orario in cui finisce la trasmissione "El hormiguero", condotto da Pablo Motos - e mandando in onda ben tre puntate. In questo modo per i telespettatori è stato impossibile godersi la fiction dato che è finita alle 2 di notte, in un giorno infrasettimanale quando tutti sono stanchi e affaticati dal lavoro e devono alzarsi molto presto al mattino.

Così, le fan di Can hanno protestato vivamente contro la scelta di Antenna 3, portando la rete a ripensarci e a mandare in onda meno puntate così che tutti possano seguire la trama senza problemi. Nel frattempo, Yaman e Chillemi sono alle prese con il copione della seconda stagione che promette tantissimi colpi di scena, come l’arrivo di un rivale in amore per Francisco Demir, innamorato di Viola Vitale anche se ignora che potrebbe essere sua sorella.