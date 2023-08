Can Yaman conteso da due programmi Mediaset: nuova, scoppiettante stagione tv per l’attore turco

Gossip TV

Can Yaman, l’attore turco più amato in Italia, è atteso come ospite in due programmi di punta di Canale 5. Ecco quali.

Can Yaman è senza dubbio uno degli attori più bello e ammirato del momento. Il divo turco sta facendo molta strada, lavorando con cast internazionali, sempre in prima pagina sulle riviste di gossip per i presunti flirt e ritorni di fiamma. La fama di Yaman è talmente tanta che ben due programmi Mediaset si contendono la presenza dell’attore come ospite. Ecco dove potremmo vederlo nel corso della prossima stagione televisiva.

Can Yaman ospite in due noti programmi di Canale 5

Manca sempre meno alla partenza della nuova stagione televisiva di Mediaset e due dei programmi più belli e amati di Canale 5 sembrano aver di nuovo qualcosa in comune. Stiamo parlando di C’è Posta per te e Verissimo: il primo è lo show condotto da Maria De Filippi che esplora i sentimenti e racconta storie emozionanti e talvolta divertenti; il secondo invece è il talk-show condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio del weekend Mediaset con interviste esclusive e appassionanti ai personaggi più in vista del momento.

Sembra che De Filippi e Toffanin abbiano messo gli occhi su Can Yaman, il divo turco più amato di sempre, volendolo a tutti i costi come ospite per i loro programmi tv. Can sta prendendo parte alle riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, ricevendo un rimprovero dalla collega Francesca Chillemi. L’attore è molto felice di indossare nuovamente i panni dell’ispettore capo Francesco Demir ma si tiene ben distante dalla collega siciliana, forse per evitare di alimentare il gossip che esplose con la messa in onda della prima stagione, e che alimentò le prime pagine della cronaca rosa italiana.

Mentre attende anche il debutto di El Turco su Disney +, un lavoro che l’ha messo alla prova con un copione interamente in inglese e un cast internazionale, Yaman potrebbe ricevere la chiamata di Maria e di Silvia. L’interprete è stato più volte ospite dei due programmi Mediaset, e ha addirittura preso parte alla serata di debutto di C’è Posta per Te lo scorso anno. Nel salotto di Verissimo, invece, Yaman ha raccontato il suo lavoro in Daydreamer e si è presentato con Chillemi per parlare della fiction targata Lux Vide, mentre ha evitato di raccontare la fine della sua love story con Diletta Leotta, lasciando la scena alla giornalista sportiva di DAZN. Certamente il pubblico sarebbe più che felice di rivedere Can nei due programmi, dal momento che apprezzano ogni sua scelta e lo sostengono senza remore.