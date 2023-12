Belen Rodriguez, così ha reagito all’intervista di Stefano De Martino a Che Tempo che Fa

Gossip TV

Belen Rodriguez e Stefano De Martino su due poli opposti, la showgirl argentina reagisce così alle dichiarazioni dell’ex marito.

Domenica scorsa è stata una giornata di fuoco per gli amanti del gossip, che si sono divisi tra Rai 1, dove è andata in onda l’intervista a Belen Rodriguez nel salotto di Domenica In, e Che Tempo che Fa dove Stefano De Martino ha dato la sua replica all’ex moglie. Ma come avrà reagito la showgirl argentina alle parole del presentatore di Bar Stella? Ecco lo scoop.

Belen Rodriguez, come ha commentato le parole di Stefano De Martino?

Dopo mesi di silenzio, indizi sparsi per Instagram e tanto gossip, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio a Domenica In, raccontando cosa è successo con Stefano De Martino e perché ha deciso di mettere fine definitivamente al matrimonio. La showgirl argentina ha confessato di essere stata tradita con ben 12 donne, e sono spuntati due nomi Vip tra le presunte amanti di Stefano, finendo poi in depressione e non ricevendo alcun tipo di supporto dal presentatore di Bar Stella.

Una versione dei fatti negata da Stefano a Che Tempo che Fa, dove l’ex ballerino di Amici ha ammesso che il matrimonio non è finito per i tradimenti, sottolineando come quando ci si lascia ci sono sempre due versioni dei fatti della medesima storia. Ma come avrà reagito Belen alle parole di De Martino? Stando a Fanpage, la presentatrice si sarebbe fatta una sonora risata.

“Una sonora risata: questa la reazione di Belén Rodriguez, che così avrebbe reagito di fronte alla replica che Stefano De Martino ha affidato a Che tempo che fa (citazione di Charlie Chaplin compresa) a poche ore dall’esplosiva intervista con la quale la ex moglie lo ha accusato di averla tradita e abbandonata a se stessa nel momento più duro della sua vita, quello segnato da una profonda depressione. Fonti vicine a Fanpage.it raccontano che la conduttrice argentina e quanti le stanno vicino avrebbero osservato divertiti – la fase del dolore è ormai alle spalle – il conduttore Rai liquidare la questione spiegando che “ci sono due verità, ognuno ha la propria”.

Insomma, Rodriguez non avrebbe dato peso alle parole dell’ex marito, certa della sua verità e del fatto che il partenopeo non l’avrebbe mai ammessa. Inoltre, sembra che contrariamente a quanto riportato dal gossip negli ultimi giorni, le 12 amanti di Stefano siano tutte Nip, nessun volto noto della Tv tra loro.