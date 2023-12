Belen Rodriguez tradita con 12 donne da Stefano De Martino: spuntano Corna famose, ecco i nomi

Gossip TV

Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino. Dopo lo sconvolgente racconto a Domenica In, spuntano due nomi Vip delle amanti del presentatore di Rai 2.

Dopo mesi di gossip, polemiche, smentite e sottotesti su Instagram, Belen Rodriguez ha deciso di raccontare tutta la sua verità nello studio di Domenica In, davanti un’attonita Mara Venier. La showgirl argentina ha ammesso di essere stata tradita ben 12 volte da Stefano De Martino, e di essere caduta in depressione, rimproverando all’ex marito di non averla saputa sostenere in quel momento complicato. Ora, spuntano due nomi Vip delle presunte amanti del presentatore di Rai 2.

Belen smaschera Stefano, spuntano i nomi delle Amanti

La fine del matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha portato ad una valanga di polemiche e gossip, scatenate anche dalle insistenti allusioni della showgirl argentina alle corna che avrebbe subito dall’ex marito. Corna che Stefano ha categoricamente smentito nello studio di Belve, scegliendo comunque di non addentrarsi nel racconto della rottura con Belen, la quale nel frattempo ha intrapreso una relazione con Elio Lorenzoni dopo un periodo decisamente buio che tutti hanno notato su Instagram. Finalmente, Belen ha deciso di raccontare la sua verità nello studio di Domenica In, svelando di essere stata tradita ben 12 volte.

“Sono sempre stata in salute, quando è arrivata la malattia, la depressione, una brutta bestia che ha bussato alla mia porta, non hanno saputo accompagnarmi. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente”, ha raccontato Rodriguez ammettendo di aver dovuto chiedere aiuto a specialisti per risollevarsi. Ora dopo questa confessione, Alessandro Rosica su Instagram ha svelato due nome Vip delle 12 donne con cui Stefano sarebbe stato durante il matrimonio con Belen.

“Alessia Marcuzzi e Antonella sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire”. Insomma, secondo RosicaAlessia Marcuzzi e Antonella Elia sarebbero da annoverare tra le amanti di De Martino. In effetti, il nome della Marcuzzi era trapelato da tempo anche se lei aveva smentito categoricamente più volte, e secondo l’esperto di gossip la pace finta tra le due presentatrici sarebbe avvenuta grazie a Maria De Filippi, che avrebbe consigliato a Belen di fare buon viso a cattivo gioco. Cosa ne pensate di questo gossip?