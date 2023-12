Stefano De Martino replica alle parole di Belen Rodriguez: "Quando le storie finiscono ci sono due verità"

Gossip TV

Stefano De Martino ospite a Che tempo che Fa nel salotto di Fabio Fazio, ha replicato alle parole di Belen Rodriguez a Domenica In.

Ieri, nel talk show domenicale di Mara Venier, è stata ospite Belen Rodriguez dopo diversi mesi di assenza dal piccolo schermo e voci insistenti riguardo ad un malessere psicofisico che ha attraversato negli ultimi tempi la showgirl argentina.

Stefano De Martino: "Non parlo di Belen per due motivi"

La Rodriguez, a Domenica In ha confermato di aver vissuto un periodo particolarmente drammatico durante il quale, arrivando a pesare 49 chili, è stata anche costretta a ricoverarsi. Belen ha parlato del suo nuovo amore, l'imprenditore Elio Lorenzoni ma anche del suo matrimonio con Stefano De Martino, naufragato per i vari tradimenti dell'ex ballerino di Amici.

Non solo. Secondo quanto ha riferito la Rodriguez, quando Belen ha vissuto il momento più difficile della sua vita, sembra che De Martino non sia riuscito a starle accanto:

"L’amore è in salute e in malattia. Anche il matrimonio… e penso di essere stata abbastanza in salute, poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una grandissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi e tenermi la mano .Se mi sono sentita sola? Completamente. Tradita nel profondo, nella fiducia. Sia letteralmente tradita… cosa intendo quando parlo di tradimento? Non è finito per le corna ma è iniziato con un tradimento perché l’ho saputo dopo un mese e, come dice lui, non poteva finire per un tradimento. C’è stato ma non può finire per questo. Ho anche chiacchierato con le diverse signorine. Carine, sono state carine… hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con tutte quante. Erano una decina… sono arrivate a 12 poi ho smesso di telefonare. Io avevo il sesto senso femminile. Ho scoperto delle cose dopo un mese ma non gli avevo detto nulla lo scoprirà adesso. Della prima non sapeva che io sapevo… dell’ultima invece mi ha sentita."

Stefano De Martino è stato ospite in serata da Fazio, nel talk show in onda su nove Che Tempo che fa, Il conduttore ha quindi replicato all'intervista della sua ex moglie in maniera piuttosto vaga e decisamente diplomatica:

"Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non renderla mai pubblica per due motivi. Il primo è perché ho del bene nei suoi confronti, io le voglio ancora molto bene, e il secondo motivo, quello più importante, è che Belen è la madre di mio figlio ed è questa la cosa fondamentale. Charlie Chaplin diceva: “La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in piano lungo”. Io mi auguro che l’inquadratura si allarghi pian piano nella nostra vita."