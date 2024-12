Ballando con le Stelle, tutte le Coppie nate nel programma di Milly Carlucci: chi sta ancora insieme e chi si è lasciato

Gossip TV

In attesa della Finale di Ballando con le Stelle, ecco tutte le coppie che sono nate nello studio dello show danzante di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

Tra qualche mese Ballando con le Stelle compie vent’anni e, oltre ad essere stato teatro di liti furiose e balli sensuali, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ha fatto nascere anche tante coppie. Ecco le più famose, scopriamo chi ancora sta insieme e chi invece si è lasciato tra un mare di polemiche.

Ballando con le Stelle compie 20 anni

Lo show danzante di Milly Carlucci è una sicurezza per la prima serata di Rai 1 e questo anno sta collezionando ascolti stellari, merito anche di un cast che lascia con il fiato sospeso tra coreografie perfette e tante discussioni, ma anche ospiti speciali come Barbara d’Urso che si è prestata a ballerina Vip per una notte. Ballando con le Stelle compie ben venti anni tra pochi mesi e Carlucci può dirsi soddisfatta del suo format, dato che ancora appassiona moltissimo gli spettatori di tutte le fasce d’età. In questi giorni si sta parlando molto dell’addio di Angelo Madonia sostituito da Samuel Peron, ma oltre alle polemiche qui c’è spazio anche per l’amore. Nel corso degli anni, infatti, grazie al lavoro spalla a spalla tra ballerini Vip e ballerini professionisti, si sono create tante coppie.

Nel 2005, ad esempio, la scintilla è scattata tra Cristina Chiabotto ovvero la vincitrice di Miss Italia e Fabio Fulco, attore di Vivere che si sono conosciuti durante la seconda edizione del programma e sono stati insieme fino al 2017. L’anno successivo, invece, è stata la volta di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. Il cambio di nuoto ha fatto coppia sul palco proprio con la ballerina di origini russe, arrivando quinti, e sono tutti’ora legati con due splendide figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Ma non è finita qua, scopriamo insieme quali altre coppie sono nate a Ballando con le Stelle e chi fa ancora coppia fissa.

Ballando con le Stelle, le coppie più famose

Mentre Natalia Titova e Massimiliano Rosolino sono ancora innamoratissimi dopo ben 17 anni di relazione, l’amore tra Christian Panucci e Samanta Togni si è interrotto dopo ben tre anni di passione. L’ex calciatore e l’insegnate si sono conosciuti nel corso della settima edizione anche se non ballavano insieme dato che lui faceva coppia con Agnese Junkure e lei con l’attore tedesco Gedeon Burkhard. Passiamo poi al 2021 quando, nel corso della sedicesima edizione, ballando insieme Arisa e Vito Coppola si sono innamorati. Dopo diversi tira e molla, purtroppo, il loro rapporto si è interrotto tra un mare di polemiche.

Stessa sorte per Ema Stoccolma e Angelo Madonia che, dopo aver ottenuto il terzo posto nella diciassettesima edizione, hanno preso strade separate a causa dell’incompatibilità caratteriale. Lo speciale su Tv Sorrisi e Canzoni, parla anche di Lorenzo Tano e Lucrezia Landa che fanno coppia fissa da più di un anno. Ma sembra che sia proprio questo l’anno delle coppie di Ballando con le Stelle dato che ne sono nate ben tre. Chimica incredibile tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la showgirl si è detta piuttosto presa da questo rapporto tanto da presentarlo in famiglia, ma anche tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia che fanno coppia dalla scorsa primavera, tanto da preferire chiedere alla produzione di gareggiare separatamente. Infine, amore alle stelle anche tra Davide Bonolis, che grazie alla madre, ha fatto la conoscenza della ballerina Sophia Berto e se ne è innamorato.

