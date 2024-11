Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero su Giovanni Pernice: "Con lui mi sono sentita a casa"

Gossip TV

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si nascondono più: ecco cosa ha detto su di lui la concorrente di Ballando con le Stelle.

Non solo partner sulla pista da ballo a Ballando con le Stelle, ma anche nella vita reale: stiamo parlando di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La conduttrice e attrice, attuale concorrente del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha rivelato a Storie di Donne della nuova storia d'amore che sta vivendo con il maestro di ballo del programma tv.

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero su Giovanni Pernice: "Mi è entrato nel cuore"

Intervistata da Monica Setta nel suo programma Storie di donne, che andrà in onda su Rai 2 sabato 21 dicembre, Bianca Guaccero ha raccontato del nuovo e travolgente sentimento che è scoppiato tra lei e il maestro di ballo. Dopo 8 anni vissuti da single, l'attrice e conduttrice ha rivelato di aver avuto molta paura, quando lei e Giovanni si sono conosciuti, ma ha deciso di fidarsi di lui e, approfittando del format di Monica Setta, ha lanciato al compagno un dolce messaggio, nel quale gli prometteva di lasciar andare i timori che da tempo le impediscono di innamorarsi e di "credere nelle nostre possibilità".

Dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella, Bianca Guaccero aveva deciso di dedicarsi a sé stessa e alla figlia Alice e per 8 anni non ha voluto avere accanto nessuno. Tuttavia, con la partecipazione a Ballando con le Stelle è arrivata, in maniera del tutto inaspettata, anche la possibilità di un nuovo amore e con il ballerino, ha confessato la conduttrice, è avvenuto qualcosa di inaspettato.

"Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa. Sono stata con lui a Londra e l'ho portato ventiquattro ore a Bitonto dai miei" ha raccontato Bianca Guaccero, aggiungendo che non appena avranno più tempo vorrebbe fargli visitare la sua regione e conoscerlo sempre di più. L'attrice ha rivelato che ha anche fatto conoscere il ballerino alla figlia Alice e al resto della sua famiglia, durante un famoso weekend in Puglia.

Ballando con le Stelle, la storia tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

I primi rumors di una simpatia tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero sono nati dopo un'osservazione di Rossella Erra in una puntata del dancing show di Rai 1 e da lì la coppia si è mostrata sempre più spesso insieme, alternando la chimica sulla pista da ballo a quella mostrata in alcuni video pubblicati sui social in cui ballavano e scherzavano durante le prove.

Il ballerino e la conduttrice sono anche volati in Puglia per un weekend durante il quale Bianca Guaccero ha presentato il ballerino alla sua famiglia, documentando i giorni trascorsi insieme sui social.

Il settimanale Chi li ha poi paparazzati insieme, intenti a scambiarsi un romantico bacio fuori casa della conduttrice, dopo una serata trascorsa insieme e da allora la coppia è uscita allo scoperto e non si nasconde più.

