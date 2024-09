Ballando con le Stelle, Stefania Orlando ironica sui rumors del flirt con Furkan Palali: "Gli insegno l'italiano"

Gossip TV

Stefania Orlando e Furkan Palali di Ballando con le Stelle sono stati pizzicati insieme e, mentre i rumors impazzavano, l'ex gieffina ha commentato ironica le foto che la ritraevano con l'attore di Terra Amara.

Ieri, giovedì 5 settembre, il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva le foto di una cena tra Stefania Orlando e Furkan Palali, noto attore della soap turca Terra Amara e prossimo concorrente delle nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ospite di Pomeriggio 5, l'ex gieffina ha commentato ironica i rumors che si sono diffusi su un presunto flirt con l'attore turco. Ecco cosa ha dichiarato!

Ballando con le Stelle, Stefania Orlando ironica sui rumors di un flirt con Furkan Palali: "Gli sto insegnando l'italiano"

Nelle foto di Chi, l'ex gieffina e l'attore turco sono a cena in compagnia di Anna Pettinelli - che ha documentato sui social la serata - e di un altro collega di Terra Amara di Palali. Nelle foto, Stefania Orlando e Furkan Palali si abbracciano e sembrano molto vicini, facendo immediatamente esplodere i rumors di un possibile flirt tra i due. Soprattutto, perché l'attore turco ha ammesso di essere single e l'ultima relazione che la conduttrice ha avuto, quella con l'avvocato Marco Zechini potrebbe essere terminata, nonostante i due siano usciti allo scoperto lo scorso giugno.

Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Stefania Orlando ha voluto fare chiarezza su ciò che stava succedendo con Furkan Palali e ha commentato ironica i rumors sul flirt:

"Ero a una cena con il nostro agente, che abbiamo in comune. Hanno scattato queste foto. Diciamo che io sono la sua insegnante di italiano. Mi ha detto 'insegnami l'italiano"

Dalle sue parole, tuttavia, non emerge una smentita che tra lei e l'affascinante attore turco non ci sia una certa simpatia. Che sia l'inizio di un nuovo flirt per l'ex gieffina?

Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Furkan Palali (Fikret), Ugur Günes (Yilmaz) a cena insieme: IL MULTIVERSO. pic.twitter.com/bBbXcUxiFs — trashtvstellare (@tvstellare) September 5, 2024

Ballando con le Stelle, Furkan Palali pronto a scendere in pista!

Da mesi si vociferava che Furkan Palali potesse essere interessato a partecipare a un programma della tv italiana. L'attore è diventato noto al pubblico per il ruolo di Fikret Yaman nella soap di Canale5 Terra Amara e per cavalcare l'onda della popolarità presso il pubblico italiano, Furkan ha deciso di studiare l'italiano in modo da aprirsi altre prospettive di carriera.

Inizialmente, si vociferava che fosse interessato al GF, ma a inizio agosto è arrivata la conferma che sarà invece nel cast di Ballando con le Stelle, il dancing show. Con un video pubblicato sui canali ufficiali della trasmissione di Rai1, l'attore ha salutato Milly Carlucci in un italiano perfetto e ha esordito dicendo:

"Ciao Milly, come stai? Io bene, Non vedo l'ora di essere parte del tuo cast di Ballando con le Stelle. Ci vediamo a settembre!"

