Ballando con le Stelle, Furkan Palali di Terra Amara entra nel cast del dancing show! [VIDEO]

Dopo numerosi rumors, l'attore turco Furkan Palali di Terra Amara entra nel cast di Ballando con le Stelle! Ecco il video che lo annuncia!

Arriva, dopo mesi di rumors, la conferma che Furkan Palali, indimenticabile attore della soap turca Terra Amara, entra ufficialmente nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. L'annuncio è stato dato sui canali social ufficiali del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Furkan Palali di Terra Amara sarà uno dei concorrenti del dancing show

Da mesi si vociferava di un'eventuale partecipazione di Furkan Palali a Ballando con le Stelle. L'attore turco, noto per il ruolo di Fikret nella soap Terra Amara, aveva rivelato - ospite al Festival del Cinema di Benevento - di aver iniziato a studiare l'italiano in vista di alcune opportunità lavorative nel nostro paese. I più avevano ipotizzato si trattasse di un reality, come già prima di lui aveva fatto Aras Solis, vincitore dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.

Ma Furkan Palali ha puntato al dancing show di Rai1 e con un video la pagina ufficiale di Ballando con le Stelle ha confermato che sarà un concorrente della nuova edizione, in partenza da settembre. Nel filmato, l'attore turco sfoggia il suo italiano perfetto e saluta la conduttrice Milly Carlucci:

"Ciao Milly, come stai? Io bene. Non vedo l'ora di essere parte del tuo cast di Ballando con le Stelle. Ci vediamo a settembre"

Ballando con le Stelle, ecco tutti i concorrenti annunciati fino a ora

Nel cast della trasmissione, per la nuova edizione, anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli. Il programma prenderà avvio il 28 settembre su Rai1 e proseguirà fino all'approssimarsi della pausa natalizia.

I primi rumors sul cast della nuova edizione del dancing show erano già arrivati a giugno, diffusi da un'anticipazione di TvBlog. Ma ancora aleggia un mistero che continua a circolare sui social: Barbara D'Urso farò parte del programma?

Alcune indiscrezioni rivelano che l'ex regina di Canale5 e Milly Carlucci sarebbero state viste a pranzo insieme, anche di recente, ma sembra che, almeno per quest'anno Barbara D'Urso non abbia intenzione di mettersi alla prova sulla pista da ballo.

