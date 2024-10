Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli torna a parlare del compagno Lorenzo Biagiarelli, cosa ha svelato

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli, implacabile giudice di Ballando con le Stelle, torna a parlare del compagno Lorenzo Biagiarelli. Ecco cosa ha svelato sullo chef.

Selvaggia Lucarelli è tornata a sedere nella giuria di Ballando con le Stelle e di certo non le manda a dire. La giornalista ha raccontato recentemente qualcosa in più sulla sua vita privata, facendo riferimento al compagno Lorenzo Biagiarelli, chef e volto di È sempre mezzogiorno. Ecco cosa ha confessato.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli è tornata

La nuova stagione di Ballando con le Stelle è iniziata col botto, con picchi di share straordinario che hanno portato lo show danzante di Milly Carlucci a posizionarsi come leader del sabato sera, battendo il rivale Tu si Que Vales su Canale 5. La presentatrice ha scelto un cast accattivante, puntando anche sugli ospiti speciali come Barbara d’Urso che nella seconda puntata è stata ballerina per una notte, regalando al programma uno share di oltre il 26%. Altro punto di forza è senza dubbio la presenza di Selvaggia Lucarelli, l’implacabile giudice dalla lingua affilata, pronta a giudicare le performance del cast ma anche a lanciare le sue graffianti frecciatine come quelle nei confronti di Sonia Bruganelli, che si è poi sfogata furiosa. Lucarelli ha sempre avuto molto cura nel tenere la sua vita privata il più riservata possibile, eccezione fatta per il compagno Lorenzo Biagiarelli e proprio di lui è tornata a parlare, nel corso di un intervento all’Endorfine Festival Lugano. Ecco cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli tira in ballo il compagno, ecco perché

Chi di penna ferisce, di penna perisce e lo sa bene Selvaggia Lucarelli che, a causa delle sue denunce e delle sue battaglie, negli anni si è ritrovata attaccata su più fronti. La giudice di Ballando con le Stelle, tuttavia, ha sempre evitato di scoprire il fianco parlando poco della sua vita privata, eccezione fatta per il compagno Lorenzo Biagiarelli. Lui, noto chef, è volto fisso di È sempre mezzogiorno ma ha preso parte anche al programma di Milly Carlucci in qualità di ballerino, scatenando un putiferio dato che in giuria si trovava proprio la sua dolce metà. Ospite del all’Endorfine Festival Lugano, Selvaggia ha spiegato perché di tanto riserbo sui suoi affari privati, portando un esempio di un fatto che si è ritorto contro Lorenzo per colpire lei indirettamente.

“Se mi sono pentita di aver condiviso qualcosa di mio sulle mie pagine social? […] Mi sono pentita forse di aver condiviso un po’ troppo la mia storia d’amore. Nel senso che mi sono resa conto che il mio fidanzato ha pagato molto il fatto di essere associato a me. Non parlo molto volentieri di questa storia, ma credo che questo argomento sia davvero calzante. Quando quest’anno è avvenuto l’episodio della povera ristoratrice che si è tolta la vita, si è scatenata su di lui una tempesta social molto violenta. E io so perfettamente – come lo sa anche lui – che questa cosa si è scatenata perché sta con me. Per colpire me utilizzavano lui in maniera molto violenta e scorretta”.

Questo il commento di Selvaggia, parlando del suo compagno. La giornalista ha fatto anche l’esempio del figlio, quando il ragazzo espresse la sua opinione in modo forte davanti a Matteo Salvini, e venne messo alla gogna mediatica solo perché suo figlio. Voi cosa ne pensate del punto di vista della Lucarelli?

