Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli: "Ho capito di aver sottovalutato l’immagine che negli anni avevo dato di me”

Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta ha parlato del suo percorso nella diciannovesima edizione di Ballando con Le Stelle.

Sonia Bruganelli: "Settimana complicata sia fisicamente che emotivamente"

Un'esperienza del tutto nuova per l'imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis che, dopo anni nella produzione e quindi dietro le quinte come braccio destro del conduttore di Avanti un altro, si è avventurata come opinionista al Grande Fratello e poi all'Isola dei Famosi per ritrovarsi ballerina nel dacing show di Milly Carlucci. In attesa della quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 19 ottobre, la Bruganelli che partecipa in coppia con Carlo Aloia, rischia già l'eliminazione. Le sue performance in pista, infatti, non ha decisamente convinto la giura del programma, e nemmeno il pubblico da casa l'ha salvata. Frutto, probabilmente e come si sta parlando da settimane, di una certa antipatia che i telespettatori hanno e nutrono per lei anche per la sua scarsa diplomazia che l'ha portata a scontrarsi anche con Selvaggia Lucarelli ripetutamente.

La Bruganelli, ospite ieri a La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano, anche lui nel cast di Ballando come giudice, si è aperta, forse per la prima volta, spiegando cosa sta succedendo nella sua nuova avventura televisiva, ovvero quella di mettersi in gioco, e, per la prima volta, dover accettare giudizi altrui.

Non mi sono pentita di essere venuta a Ballando con le Stelle

Ecco cosa ha dichiarato Sonia nel programma di Matano, come riportato da Biccy:

"Io sto credendo molto a questo percorso […] questa settimana è stata per me complicata sia fisicamente che emotivamente, ma molto più emotivamente. Il mio obiettivo era quello cercare di essere più aggraziata e gradevole non solo nel ballo, ma anche nel prendere i giudizi. Se ci sono riuscita? Penso proprio di sì. Mi sveglio tutte le mattine di corsa per andare ad allenarmi“.

"Al Grande Fratello era un altro tipo di lavoro, tutta la settimana mi studiavo i daytime e i concorrenti. Arrivavo, mi vestivo come mi pareva, avevo le mie Louboutin e avevo un altro ruolo. Qua mi fate fare sei giorni di sala prove dove mi sfiancate e dopo l’esibizione devo cambiare atteggiamento, è complicato Per me è stato difficile dire quelle cose nel confessionale, mi sono aperta“.

La Bruganelli ha tenuto anche a precisare di non essersi pentita di aver accettato di partecipare a Ballando come concorrente: