Ballando con le Stelle, Paola Barale e lo sfogo contro il programma: "Mi aspettavo giudici più obiettivi"

Dopo la sua eliminazione da Ballando con le Stelle, Paola Barale proprio non è riuscita a trattenersi e ha lanciato una serie di frecciatine. L'ultima arriva oggi, proprio nel giorno della finale. Ecco cosa ha detto.

La finale di Ballando con le Stelle è oramai alle porte: si disputerà questa sera su Rai 1, ma Paola Barale non ha potuto fare a meno di lanciare un'ultima stoccata al programma, prima della sua messa in onda.

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Paola Barale

Intervistata da Vanity Fair, la showgirl ha raccontato del suo percorso nel dancing show di Milly Carlucci e delle difficoltà a cui è andata incontro: non soltanto il ritiro a pochi momenti prima della finale e lo scontro con il suo partner di ballo, Roly Maden, ma anche un grave trauma contusivo al torace che le ha regalato una prognosi di trenta giorni:

"Quando mi sono fatta male, forse perché ero ancora calda, non ho avvertito niente subito, così ho continuato. Mi sono dovuta ritirare perchè non sarei riuscita ad andare avanti, ho scoperto della frattura mercoledì scorso, quando mi sono fatta i raggi. Da allora prendo antidolorifici, ma per ora non riesco a fare molto. Andavo in apnea dopo le prese e ho capito che in pista non avrei potuto dare il meglio. Mi dispiace, perché mi divertiva fare il programma"

In generale, per Paola Barale l'esperienza di Ballando è stata positiva, ma non riesce a trattenere una frecciatina nei confronti della giuria del programma, ritenuto da lei fin troppo pieno di drammi inutili che si sono sostituiti alla leggerezza che era invece un tempo sinonimo del dancing show:

"Era bello alzarmi la mattina, andare in sala prove e fare qualcosa per me stessa. Il ballo è terapeutico, però è stato come essere buttata in un frullatore. Non riuscivo a identificarmi nelle cose che mi dicevano di raccontare, è stata una bella esperienza, ma avrei preferito vedere meno dramma. Soprattutto, per il sabato sera."

E, infine, arriva la stoccata contro i giudici: secondo la showgirl, infatti, i giudizi esagerano sempre con le valutazioni e non tengono sempre conto degli sforzi dei concorrenti, dell'impegno che ognuno di loro ci mette. In particolare, ha ritenuto i giudizi dati da Selvaggia Lucarelli molto eccessivi, mentre per Iva Zanicchi non può che provare simpatia, battute a luci rosse comprese.

Sul probabile vincitore, per Paola Barale senza alcun dubbio i migliori sono Alessandro Egger, Alex Di Giorgio e Ema Stokholma, mentre il vincitore morale è Gabriel Garko, che sta affrontando l'ennesimo infortunio con una serenità invidiabile.

