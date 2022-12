Ballando con le Stelle, grave infortunio per Gabriel Garko, addio alla finale?

Gossip TV

Solo ieri la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, aveva annunciato che uno dei concorrenti si è infortunato. Si tratta di Gabriel Garko, le cui condizioni potrebbero impedirgli di accedere alla finale. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella giornata di ieri, venerdì 16 dicembre, la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci aveva annunciato che uno dei concorrenti si era infortunato. Non aveva svelato l'entità del danno, ma lo sfortunato concorrente - è il caso di dirlo - è Gabriel Garko, che in questa edizione ha già subito un infortunio. Oggi, a quanto pare, ci sono stati degli aggiornamenti, alcuni dei quali per nulla incoraggianti.

Gabriel Garko, l'infortunio lo terrà fuori dalla finale di Ballando con le Stelle?

Mentre nel primo comunicato, Milly Carlucci annunciava che avrebbero aspettato lunedì per rendersi conto delle condizioni e del da farsi per il povero attore, ora, invece, sembrano essere trapelati già altri indizi che ci chiariscono la realtà delle cose: Gabriel Garko si è infortunato gravemente al polpaccio e questo nuovo ostacolo potrebbe intromettersi tra lui e la finale del dancing show di Rai 1.

"Ha avuto il tipico infortunio dei calciatori. Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l'infortunio, ma sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo, perché lui è un combattente pazzesco." ha riferito Carlucci. Ma sarà solo lunedì che, dopo un attento controllo medico, che Garko avrà o meno il via libera per la finale del 23 dicembre.

Sarebbe un vero peccato se non riuscisse a gareggiare, dato che è considerato tra i preferiti dal pubblico e anche da buona parte della giuria. Lui, intanto, come riporta la conduttrice, "non molla, è combattivo come sempre, non si abbatte mai, è come Rocky Balboa. Sabato, ci vediamo per il ripescaggio degli eliminati, mentre quelli che si sono già qualificati come Gabriel, dovranno esibirsi e accumulare punteggio. Ovviamente, lui lo farà nelle modalità in cui riuscirà a essere in pista". Non possiamo, quindi, fare altro che sperare di rivederlo presto in piedi, pronto a volteggiare nelle due ultime puntate del programma di Rai 1.

