Ballando con le stelle, Lino Banfi vuota il sacco sul suo ritiro: "L'avevo deciso prima di iniziare, ho aspettato il..."

Lino Banfi dice addio a Ballando con le stelle: il retroscena sulla sua decisione.

Lino Banfi è stato uno dei protagonisti indiscussi della diciottesima edizione di Ballando con le stelle. Intervistato dal settimanale Chi, l'amatissimo attore ha fatto un bilancio della sua esperienza rivelando un retroscena inedito circa la sua decisione di abbandonare il talent show condotto da Milly Carlucci.

La verità di Lino Banfi

Lino Banfi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha parlato della sua decisione di abbandonare Ballando con le stelle. Per chi non lo sapesse, nel corso dell'ultima puntata del talent show, l'attore aveva sorpreso tutti annunciando di volersi ritirare dalla gara per lasciare spazio a chi merita più di lui:

Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo, ecco perché ho la testa grossa, perché è piena di segreti! Nel mio cervello mi sono detto: “Se riesco a resistere e non mi cacciano prima, io alla terza puntata al massimo ci posso arrivare, poi stop”. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo.

So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Nessuno, tra i concorrenti di una certa età, è mai arrivato in finale e io non sono diverso dagli altri. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone. […] Se fossi andato avanti la giuria avrebbe iniziato a dire “ok, è un bravo attore, però deve dimostrare che sa pure ballare”. E allora perché continuare? Per essere messo da parte? Ho sempre avuto tenerezza per i personaggi che dopo due o tre puntate si mettono seduti lì a bordo pista...Ho usato la strategia del marketing. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente, ma dopo aver fatto una bella figura.

Banfi ha poi continuato rivelando il motivo che l'ha spinto a partecipare a Ballando con le stelle:

Quando stava finendo i suoi giorni e non riconosceva più nessuno, ho passato brutti momenti, ero incazzato veramente con tutti, anche con chi non dovevo [...] Se ho accettato di fare Ballando, dopo 18 anni che me lo chiedevano, è stato anche per fare un piacere a lei. Non mi piacciono i voti, sono scappato di casa a 17 anni per non prendere quelli sacerdotali, ma Lucia mi diceva sempre: "Ma una volta accontentala Milly: vai e semmai fai poche puntate…".

