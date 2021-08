Amici, cosa succede tra Aka7even e Rosa Di Grazia? Il sospetto dei fan

Gossip TV

Rosa Di Grazia e Aka7even hanno un flirt? Il sospetto delle fan di Amici.

Non è raro che i fan spesso vedano prove laddove ci sono semplici indizi circostanziali, propinando teorie inaspettate. È il caso di Aka7even e Rosa Di Grazia, due dei protagonisti della ventesima edizione di Amici. La risposta evasiva che entrambi hanno dato a proposito della rispettiva situazione sentimentale ha fatto nascere un sospetto tra i loro seguaci. Sta nascendo qualcosa tra il cantante e la ballerina?

Amici, flirt in corso tra Aka7even e Rosa Di Grazia?

La ventesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile, che tornerà nella nuova edizione del talent show di Maria De Filippi nelle vesti di ballerina professionista. Grande successo anche per altri volti noti del programma di Canale5, che hanno ricevuto una serie di proposte lavorative da urlo, oppure scalano le classifiche musicali con le loro hit ritmate. È il caso di Aka7even, che ha parlato del passato drammatico, sempre più amato dai fan e presenza costanze nelle stazioni radio nostrane con la sua “Loca”.

Nelle ultime settimane, il cantante si è molto avvicinato a Rosa Di Grazia e tra i due è nata una bella amicizia, fatta di risate e frecciatine sui social. I fan di Amici hanno interrogato i due a proposito della rispettiva situazione sentimentale e, mentre Aka ha confermato di essersi innamorato, la Di Grazia a smentito il ritorno di fiamma con Deddy.

A far nascere un sospetto piccante, tuttavia, è stata la modalità in cui entrambi hanno risposto, chiedendo ai loro ammiratori di non parlare più della vita privata. Una risposta fin troppo simile che, secondo alcuni utenti del web, potrebbe rivelarsi un indizio interessante che porterebbe alla scoperta di un flirt tra Aka e Rosa. Questa, almeno per il momento, rimane una teoria poco fondata ma chissà che non si riveli essere vera in futuro.

