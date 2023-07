Amici 23, Arisa fuori dal programma: ecco perché non tornerà nel talent e dove la rivedremo!

Gossip TV

Per la prossima edizione di Amici, Arisa non farà ritorno nel talent. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

A settembre ripartirà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, l'amatissimo talent di Canale5, seguito da una vasta fetta del pubblico delle reti Mediaset. Mentre si svolgono i casting della prossima stagione e in attesa di conoscere chi saranno i prossimi allievi a entrare nella scuola, arrivano anche le prime conferme sui professori che torneranno ad Amici23.

Amici 23, Arisa è fuori dai giochi: ecco perché e dove la rivedremo

Già durante l'edizione conclusasi a maggio, Arisa aveva dichiarato di volersi concentrare maggiormente sulla sua carriera di cantante, anche se amava l'ambiente di Amici ed era grata a Maria De Filippi per tutto il sostegno e le opportunità che le aveva concesso. Insieme a Raimondo Todaro, la cantante di Sincerità era tra i nomi più papabili per un eventuale abbandono della scuola. Nel caso del ballerino, tuttavia, si trattava di voci che, in una recente intervista, ha smentito personalmente, precisando di non aver avuto offerte di lavoro dalla Rai e di essere ancora parte del talent di Canale5.

Altre conferme sono giunte per Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, entrambi sono, infatti, due colonne portanti della scuola di Amici e, inoltre, nella prossima edizione tornerà anche Lorella Cuccarini. La showgirl e prof ha, infatti, rifiutato un prestigioso contratto in Rai, decidendo di continuare il sodalizio con Mediaset e Fascino e la sua decisione potrebbe premiarla con la conduzione di un programma: la versione invernale di uno dei docu-reality più seguiti di sempre, Temptation Island Winter.

E, Arisa? La cantante non farà ritorno nella prossima edizione di Amici: a svelarlo è un'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela dal sito Dagospia. Secondo questa fonte si legge, infatti, che:

"Ci risiamo, Arisa lascia Amici di Maria De Filippi! La cantante sbarcherà in Rai: sarà in giuria The Voice Kids (ipotesi già ventilata da Davide Maggio), mancherebbe solo la firma. Rosalba Pippa (suo vero nome) prenderà il posto dei Ricchi e Poveri. E non è finita qui, sogna un posto in gara a Sanremo 2024. Avvisate Amadeus..."

Al momento si tratterebbe solo di un'indiscrezione, eppure, le premesse di un addio di Arisa al programma ci sono tutte, così come sono già spuntati i nomi di chi la sostituirebbe e tra questi ci sono anche quelli di alcune ex allieve molto note della scuderia di Amici. Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà!

Scopri le ultime news su Amici