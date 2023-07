Amici 23, per la prossima edizione ci saranno degli ex allievi nel corpo docenti? Ecco l'ultima ipotesi!

Gossip TV

Per la prossima edizione di Amici ci sono diversi nomi in ballo che potrebbero far entrare a far parte del corpo docenti e tra questi ci sono i nomi di alcuni ex allievi. Ecco di chi si tratta!

Per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, l'amatissimo talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è ancora aperta la selezione degli allievi e non solo! Infatti, a eccezione di Lorella Cuccarini, confermata recentemente come professoressa nella scuola anche per Amici23, degli altri suoi colleghi non è ancora certo il destino e, ora, tra i possibili nomi dei professori, spuntano anche quelli di tre ex allieve!

Amici 23, alcuni ex allievi come prof nella prossima edizione?

Se Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono oramai colonne portanti del talent, nel caso degli altri professori - con l'eccezione di Cuccarini - potrebbero esserci diversi cambiamenti e non tutti verrebbero riconfermati per la prossima stagione di Amici. In particolare, Arisa aveva già annunciato che, per quanto amasse stare nella scuola e lavorare con i suoi allievi e Maria, avrebbe desiderato dare maggior attenzione alla sua carriera di cantante, che era in una fase di stallo da diverso tempo.

Arisa, infatti, non ha nascosto la sua delusione nel non essere stata scelta da Amadeus per concorrere al Festival di Sanremo e si è ripromessa di dimostrare al mondo della musica che ha ancora tanto da dare. Discorso diverso, invece, per Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Quest'ultimo non ha ancora ricevuto conferme, ma ha categoricamente smentito le ipotesi di un ritorno a Ballando con le Stelle o di contatti con la Rai. Tra i vari nomi scelti figurano anche quelli di ex allievi, come Elena D'Amario, Emma e Alessandra Amoroso, ma non solo.

Secondo altri recenti gossip, si vocifera che nel corpo docenti potrebbe esserci la possibilità di vedere anche un amato ballerino del talent, nonché vincitore di questa ventiduesima edizione: stiamo parlano di Mattia Zenzola! Si tratta, ovviamente, solo di un rumor e, vista la giovane età del ballerino, potrebbe essere improbabile che venga scelto per ricoprire il ruolo di docente.

Attualmente, Mattia è uno dei ballerini più affermati sulla scena e sta prendendo parte a diverse esperienze ed eventi legati al mondo della danza. Infatti, è nel cast di Battiti Live e ha già tenuto una masterclass di latino nella sua città natale, Bari. Come anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici20, anche Mattia sta dando prova del suo talento. Che la prossima soddisfazione possa essere quella di ritornare come prof nella scuola che gli ha dato il successo? Come dicevamo, non sembra un'ipotesi plausibile, ma di certo sarebbe per lui una grande soddisfazione.

