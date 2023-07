Amici 23, Lorella Cuccarini riconfermata: "Ho rifiutato un programma su Rai1. Non ho intenzione di tornare"

Gossip TV

Lorella Cuccarini ha confermato che tornerà per la prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. Ecco le sue dichiarazioni!

Lorella Cuccarini farà ritorno per la prossima edizione di Amici23: la notizia è arrivata dalla diretta confermata, che ha anche rivelato di aver ricevuto diverse proposte di lavoro dalla Rai, ma di averle prontamente rifiutate.

Amici23, Lorella Cuccarini ritorna come prof e svela di aver ricevuto proposte dalla Rai!

Intervistata da TvBlog, la showgirl e coach di Amici di Maria De Filippi ha raccontato che la Rai ha cercato di convincerla a tornare tra le sue fila, offrendole un nuovo programma su Rai1. A contattarla è stato Angelo Mellone, direttore dipartimento Daytime Rai, già noto alla Cuccarini - dato che ahnno lavorato a Grand Tour - che le ha fatto un'offerta allettante:

"Mi ha proposto la fascia dalle ore 14.00 su Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano"

Così, Lorella Cuccarini è stata la prima prof ad essere confermata per la prossima edizione. E, sempre secondo TvBlog, Mediaset e Fascino potrebbero offrirle presto anche un programma tutto suo:

"Lorella Cuccarini confermata come coach ad Amici, anche questa stagione non avrà una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino e Maria De Filippi le sarà affidata non si trasformino in realtà nei prossimi mesi"

Ora, non resta che attendere la conferma dei restanti prof del talent di Canale5: mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono una delle colonne portanti del programma, per Arisa, Emanuel Lo e Raimondo Todaro la situazione è incerta. Quest'ultimo ha svelato di non aver mai avuto contatti con la Rai per un eventuale ritorno a Ballando con le Stelle, mentre Arisa non ha mai nascosto di voler proseguire con la sua carriera di cantante, dato che sentiva di essere ferma da troppo tempo in quell'ambito.

Scopri le ultime news su Amici