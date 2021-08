Amici 20, Giulia Stabile rivela: "Mi sono sempre fatta tantissimi complessi"

Gossip TV

La ballerina vincitrice di Amici 20 racconta un retroscena inedito.

Giulia Stabile è tra le artiste più amate e seguite del momento. A pochi mesi dalla sua vittoria ad Amici, la bravissima ballerina ed ex allieva di Veronica Peparini si è lasciata andare a una nuova e inedita confessione.

Il retroscena di Giulia Stabile dopo Amici

Momento di grandi soddisfazioni per Giulia che, dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici, ha ricevuto due importanti proposte di lavoro. La fidanzata di Sangiovanni, infatti, sarà nel cast della nuova edizione di Tusì que vales accanto a Belen Rodriguez e nel corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore, però, Giulia si è lasciata andare a una confessione inaspettata. La ballerina di Amici ha condiviso sui social un suo video che la ritrae mentre balla svelando un retroscena: "Ho ritrovato questo video tra i preferiti della mia galleria e mi ricordo che non sapevo se postarlo oppure no perchè non ero proprio tanto soddisfatta del risultato [...] Mi sono sempre fatta tantissimi complessi e chi mi segue lo sa bene".

La Stabile ha poi continuato affermando: "Sono felice di dirvi che più vado avanti e più mi tolgo tutte quelle voci dalla testa che prima mi distruggevano. Ora riguardandolo non sento più quelle voci e sono soddisfatta di come lavorai anche in quella lezione con il mio maestro. [...] Crediate di più in voi stessi, non ascoltate la gente che cerca di buttarvi giù e soprattutto non buttatevi mai giù da soli. Tutti i sacrifici che farete porteranno a dei risultati, ve lo assicuro".

