Vivere è un gioco da ragazzi: Le Anticipazioni sulla Seconda Puntata della Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Dei ragazzi e la droga, una quotidianità che può diventare improvvisamente drammatica senza quasi accorgersene. Il complesso rapporto fra adolescenti e genitori è al centro della fiction Vivere è un gioco da ragazzi. Tutte le anticipazioni sulla seconda puntata di stasera.

Una storia corale, con adolescenti alle prese con la scuola e i primi amori, e gli adulti con i conti economici in famiglia che spesso non tornano. Trasversale alle classi sociali, ambientata in una Bologna ricca di sfumature, torna con la seconda puntata, stasera 22 maggio su Rai1 alle 21.25, la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi, scritta da Fabio Bonifacci e diretta da Rolando Ravello.

Al centro il tema della responsabilità, come un gesto percepito come innocente da molti ragazzi, il passare una pasticca a un amico, possa scatenare uno sconvolgimento nella vita di più persone. Come dice lo sceneggiatore, "Fuga, colpa, responsabilità, segreti: sono i termini chiave di una storia di formazione che dai giovani si allarga agli adulti, con la stessa domanda che incombe su tutti. Si può davvero fuggire da sé stessi? O per diventare grandi, a qualunque età, è necessario accettare la verità delle proprie azioni e delle proprie emozioni?"

Vivere non è un gioco da ragazzi è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia e Rai Fiction, scritto da Fabio Bonifacci, diretto da Rolando Ravello. Protagonisti sono Nicole Grimaudo, Stefano Fresi, Claudio Bisio, Lucia Mascino, Riccardo De Rinaldis Santorelli, Matilde Benedusi, Pietro De Nova, Stefano Pesce.

Le Anticipazioni della Seconda Serata di Vivere non è un gioco da ragazzi

Su Lele aumenta la pressione di polizia e spacciatori che cercano di tirarlo in direzioni opposte. Crescono anche i rimorsi perché la madre del ragazzo morto si rivolge a lui per sapere chi fosse davvero suo figlio. Intanto i vari genitori, dopo la tragedia, vogliono sapere se anche i loro figli si drogano. I ragazzi negano e si discute in ogni casa, soprattutto in quella di Lele, dove il padre ha reagito alla truffa facendo una sciocchezza che aggrava la sua situazione e fa infuriare la moglie.

Un anonimo avverte le famiglie che tutti i ragazzi del gruppo al sabato si drogavano: la bomba esplode nelle case, iniziando a rivelare le ferite segrete di qualche genitore e facendo esplodere la crisi fra quelli di Lele. Lele riallaccia i rapporti con Serena ma il poliziotto ha fatto una scoperta su di lui e lo costringe a fare i nomi della banda di quartiere da cui compra. Ma i criminali lo intuiscono e lo sequestrano: Lele ha pochi minuti per convincerli che non sta parla alla polizia.