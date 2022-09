Una Vita, Stop Definitivo a Novembre 2022: ecco cosa succederà nelle ultime puntate della Soap

Anticipazioni TV

Una Vita è alle battute finali. La Soap dovrebbe concludersi a novembre ma scopriamo insieme cosa succederà nelle ultime puntate presto in arrivo su Canale5.

Una Vita sta per lasciarci. La Soap di Canale5 si concluderà – salvo cambiamenti di palinsesto improvvisi – a novembre 2022. Sta per chiudersi un'era durata sette anni e il suo addio sarà purtroppo definitivo. Questa che stiamo vedendo è infatti l'Ultima Stagione della vicende di Calle Acacias 38. Tra pochi mesi dovremo quindi salutare il ricco quartiere spagnolo, per sempre. Ma scopriamo cosa succederà nelle ultime puntate in arrivo molto presto.

Anticipazioni Una Vita: Arriva Gabriela, la figlia segreta di Genoveva

Una Vita, come vi abbiamo anticipato, si concluderà a novembre 2022. Ma prima di salutare il quartiere di Calle Acacias, conosceremo un nuovo personaggio: Gabriela, la figlia segreta di Genoveva. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la ragazza farà capolino nel quartiere, con l'intento di trovare la sua mamma, che l'ha abbandonata quando era ancora in fasce. La Salmeron sarà molto felice di riabbracciare la sua bambina ma non saprà di aver portato in casa un nuovo nemico. Gabriela si rivelerà infatti una ragazza spietata, pronta a vendicarsi della madre per il suo abbandono.

Una Vita Anticipazioni: Pascual e Hortensia si innamorano

Nelle ultime puntate di Una Vita assisteremo alla nascita di una nuova coppia. Stiamo parlando di Pascual e Hortensia che dopo essersi odiati per diverso tempo – tanto da arrivare quasi a insultarsi per strada – scopriranno di avere molto in comune. I due si innamoreranno ma inizialmente cercheranno di nascondere la loro relazione a tutti, persino a Rosina e a Liberto. La loro unione, oltre a portare una ventata di felicità nelle loro vite, sarà molto gradita anche a Guillermo e Azucena. I due ragazzi, il cui amore era ostacolato dalle rispettive famiglie, potranno finalmente fidanzarsi ufficialmente.

Una Vita Trame e Anticipazioni: Lolita lascia Calle Acacias

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che una storica inquilina di Calle Acacias, deciderà di lasciare il quartiere per sempre. Stiamo parlando di Lolita. La ragazza, dopo aver scoperto i piani di vendetta di suo suocero e aver convinto lui e Fidel a non diventare degli spietati assassini, deciderà di lasciare il posto che negli ultimi tempi le ha inflitto solo dolore. Tormentata da terribili ricordi, la vedova di Antoñito sceglierà di raggiungere il figlio Moncho a Cabrahigo e di portare con sé Ramon. A Fidel – con cui era nato un romantico rapporto – proporrà di andarli a trovare, lasciando un finale aperto per la loro coppia.

Trame e Anticipazioni Una Vita: Genoveva muore, Gabriela è il braccio destro di Cayetana

Una Vita si concluderà a novembre con la morte di una Dark Lady e con il ritorno della Prima Dark Lady di Acacias. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Genoveva morirà per mano di Aurelio. Il Quesada, creduto erroneamente morto, riapparirà improvvisamente a casa sua, con il chiaro intento di vendicarsi di sua moglie. E ci riuscirà, visto che con un colpo di pistola, metterà fine alla vita della Salmeron, che morirà tra le braccia di Felipe e implorando il suo perdono. Aurelio cercherà anche di uccidere Gabriela ma l'intervento di Marcelo, ora affezionato alla sua padrona, gli impedirà di farlo. Il maggiordomo lo fermerà, puntando verso di lui una pistola e ponendo fine definitivamente alla sua vita. Gabriela sarà l'unica erede dell'immensa eredità della madre – e della famiglia Quesada – ma si scoprirà che a orchestrare tutto quello che la giovane ha fatto sino a ora, è stata Cayetana. La Sotelo-Ruz, sopravvissuta all'incendio, sarà pronta a riprendersi ciò che è suo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10