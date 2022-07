Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, Pascual ed Hortensia accorceranno le distanze. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Pascual e Hortensia sembrano detestarsi. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano però che tra i due sboccerà un sentimento. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Pascual vs Hortensia, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi vediamo Pascual ed Hortensia sempre più ai ferri corti, i telespettatori spagnoli già sanno che, in verità, ben presto tutto questo astio si trasformerà nel suo esatto opposto. Al momento, l'uomo e la donna non fanno che punzecchiarsi e battibeccare ogniqualvolta si ritrovano - loro malgrado - faccia a faccia. I due, principalmente, discutono a causa del sentimento che c'è tra i figli, ossia Guillermo ed Azucena. Infatti, il Sacristan preferirebbe che l'erede si concentri sui suoi studi di Meccanica, anziché sulle ragazze, e la Rubio vuole che la sua "bambina" si trovi un fidanzato altolocato.

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Guillermo ed Azucena si fidanzano!

Furiosi uno con l'altra, tra il ristoratore e la sorella di Rosina non può di certo correre buon sangue. Liberto lo sa bene, ed è per tale ragione che evita di specificare ad Hortensia che i soldi con cui ha saldato i debiti di famiglia provengono proprio dalle tasche di Pascual. Tuttavia, superati i diversi ostacoli che hanno incontrato lungo il loro cammino, Guillermo ed Azucena decideranno di dare comunque avvio ad una relazione amorosa. Benché, per tale ragione, i rispettivi genitori saranno ancora più arrabbiati, il Mendez organizzerà una cena per ringraziare il suo amico per l'aiuto datogli, ed anche per tentare di distendere gli animi...

Pascual e Hortensia si amano, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Seduti allo stesso tavolo, una volta rimasti soli, il Sacristan e la sua nemica cominceranno a conversare come non avevano mai fatto prima. Entrambi vedovi, parleranno del loro dolore. La Rubio, ascoltandolo attentamente, si renderà conto del fatto che, con ogni probabilità, il rivale non è così privo di cuore come credeva: la sua è soltanto una corazza, proprio per proteggere un cuore già ammaccato. Sorprendentemente, Pascual e la signora diventeranno l'uno il confidente dell'altra... fino a quando la complicità farà sì che persino la chimica trovi il suo spazio: tra i due scoppierà una travolgente passione!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10