Una Vita Anticipazioni Spagnole: Cayetana è viva... e sta tornando!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita ci lasciano senza fiato. La Dark Lady della Soap, quella per eccellenza, sta per tornare. Cayetana è viva e ha un piano in mente. Per metterlo in pratica ha però bisogno di un alleato, perfido quanto lei!

Una Vita sta per chiudere i battenti e a novembre – secondo i pronostici – dovrebbero andare in onda le ultime puntate della Soap Spagnola. Vi abbiamo già rivelato del Finale a Sorpresa e della puntata extra che potrebbe andare in onda su Canale5 – come successo in Spagna – ma non vi abbiamo ancora parlato, così apertamente, di un ritorno: quello di Cayetana.

Una Vita Anticipazioni Puntata Finale: Arriva Gabriela, la figlia di Genoveva

Prima di svelarvi cosa succederà a Cayetana, vi ricordiamo – ve lo abbiamo già anticipato in un nostro vecchio articolo – che nelle ultime puntate di Una Vita, arriverà un nuovo personaggio che farà subito parlare di sé. Stiamo parlando della bella Gabriela. La ragazza si rivelerà essere la figlia segreta di Genoveva, avuta dalla Salmeron in giovanissima età e lasciata alle cure di una lontana parente. La giovane giungerà nel quartiere alla ricerca della sua mamma, dopo aver scoperto non solo che non era morta ma anche la sua identità. Genoveva sarà molto felice di riabbracciare la sua bambina per cui, lo vedremo, aveva cominciato a sentire una forte nostalgia. L'ultimo aborto metterà infatti a dura prova la Dark Lady, che comincerà a ripensare alla sua piccolina, ormai lontana da diverso tempo.

Anticipazioni Una Vita, Finale: Cayetana non è morta, Gabriela è sua complice

Gabriela sarà però un personaggio molto pericoloso per Genoveva. Si capirà molto presto che la ragazza non è tornata per recuperare il rapporto con la sua mamma, quando per ucciderla e avere vendetta. Ma come ha fatto a scoprire dove si trova e chi l'aiuterà in questo piano? A tessere le trame di quest'ultimo malvagio atto sarà Cayetana Sotelo-Ruz. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la signora di Acacias – l'unica e inimitabile – non è morta. Ha finto solo di morire nell'incendio – se vi ricordate il corpo non è mai stato ritrovato – per preparare il suo ritorno in grande stile. E quale miglior modo se non quello di sbarazzarsi di colei che ha osato prendere il suo posto e diventare la donna più ricca del quartiere? Gabriela, per tutte le ultime puntate, avvelenerà sua madre, con il chiaro intento di sbarazzarsi di lei e diventare la sua unica erede, spianando la strada al ritorno di Cayetana.

Finale di Stagione Una Vita: Cayetana torna e riprende il suo posto come signora di Acacias

Genoveva morirà per mano di Aurelio – redivivo – che morirà poco dopo sua moglie. Gabriela avrà così in mano tutte le ricchezze di sua madre e farà una telefonata. Dall'altra parte della cornetta c'è Cayetana, soddisfatta del lavoro della sua pupilla e pronta a rientrare ad Acacias. Purtroppo però non rivedremo il personaggio della Sotelo-Ruz nelle puntate. La sua sarà una presenza solo telefonica ma basterà per farci saltare in piedi sul divano. Cayetana è viva ed è lei la sola e unica signora di Acacias 38 e di Una Vita!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10