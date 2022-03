Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva ha una figlia segreta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che la Dark Lady ha una figlia, Gabriela, la quale si presenterà a sorpresa a Calle Acacias con un obiettivo ben preciso...

Nelle puntate italiane di Una Vita ancora non è mai stata menzionata la figlia di Genoveva. Le anticipazioni spagnole, però, ci rivelano che la Dark Lady, in passato, diede alla luce una bambina che chiamò Gabriela. La Salmeron l'abbandonò, affidandola alle cure di una zia. A qualche puntata dall'ultima, la ragazza arriverà nel quartiere... con le peggiori intenzioni.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva prova ad abortire e poi ad uccidersi!

Mentre noi vediamo Genoveva trovare in Aurelio ed in Natalia due alleati perfetti - uno privo di scrupoli e l'altra facilmente manipolabile -, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista sposare il primo ed ordinare l'omicidio della seconda. Il matrimonio tra la Dark Lady ed il Quesada, però, non è fondato sull'amore, bensì sugli affari; pertanto, nel momento in cui scopre di essere incinta di lui, la Salmeron prova ad abortire. Aurelio, però, interviene in tempo per impedirglielo. Dopodiché, la donna riceva una misteriosa telefonata: sussurra il nome "Gabriela", e poi cerca di suicidarsi. Il maggiordomo, tuttavia, le salva la vita. Il messicano, allora, si prepara ad ucciderla... anche se, quello che verrà assassinato, sarà proprio il Quesada!

Arriva Gabriela, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Rimasta vedova, Genoveva comunica alle vicine - con una certa indifferenza - di aver perso la creatura che aspettava dal defunto marito. Ed è proprio adesso che, fatalità, fa il suo ingresso in scena Gabriela, sua figlia. L'assassina di Marcia è intimorita, pensando che la fanciulla le porti rancore; tuttavia, con i suoi modi affabili, quest'ultima riesce a tranquillizzarla. La Salmeron l'abbandonò alla nascita, affidandola alle cure di zia Enriqueta...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Gabriela vuole ammazzare Genoveva!

Convinta che Gabriela sia giunta a Calle Acacias soltanto per ricongiungersi con lei, Genoveva l'accoglie a casa sua. La signora, dunque, è felice di poter finalmente godere della compagnia della ragazza e, al contempo, di poter in qualche modo rimediare al terribile errore commesso in passato. In realtà, la giovane è la sua degna erede: Gabriela l'ha ingannata sin dal primo momento. La figlia è arrivata nel quartiere con un unico obiettivo, ossia vendicarsi. Nelle ultime puntate di Una Vita assisteremo alla morte di Genoveva Salmeron, la quale perirà proprio per mano della fanciulla!

