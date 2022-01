Una Vita: Ecco che cosa è successo nel 2021 e che cosa succederà nel 2022

Anticipazioni TV

Amori travolgenti ed efferati delitti, ma anche tanto altro nelle puntate di Una Vita che sono andate in onda nel corso del 2021. Ricordiamo insieme i momenti salienti della soap spagnola, in attesa delle nuove puntate in arrivo su Canale 5 nel 2022.

Il 2021 appena trascorso in compagnia di Una Vita è stato un anno che ci ha regalato vere e proprie emozioni. La soap spagnola proseguirà come di consueto con la messa in onda del lunedì, il 3 gennaio prossimo; noi, intanto, ricordiamo i momenti più importanti vissuti insieme in questo 2021 in quel di Calle Acacias, e scopriamo quelli che vivremo nel 2022.

Una Vita: Ecco che cosa è successo nel 2021

Benché non sarà semplice riassumere brevemente ciò che è successo nel 2021 ad Una Vita, proviamo a ricordare insieme le storie che più ci hanno appassionato.

Genoveva riesce a separare Felipe e Marcia!

Il 2021 è iniziato con un tragedia: Marcia è diventata di nuovo una schiava. Per fortuna, Felipe e Mauro riescono a trovare il covo di Andrade, il trafficante di corpi, ed il poliziotto lo arresta. Durante lo scontro a fuoco, però, la domestica viene colpita da un proiettile. La Sampaio finisce in ospedale, ma - grazie anche e soprattutto all'intervento di Genoveva, la quale contatta un luminare - riesce a salvarsi. Fuori pericolo, ed in buona salute, la giovane e l'avvocato riprendono da dove erano stati interrotti, e si accingono a convolare a nozze... peccato che, proprio mentre stanno raggiungendo l'altare, arriva Santiago, il marito di Marcia che quest'ultima era convinta fosse morto! Dopo essersi allontanati, l'Alvarez-Hermoso capisce che non è in grado di rassegnarsi all'idea di aver perso l'amata, e, quindi, le chiede di fuggire insieme; la Sampaio, tuttavia, si vede costretta a rifiutare, dato che è coniugata.

Ad approfittarne c'è Genoveva, pronta e disposta a tutto pur di riconquistare il cuore di Felipe. In effetti, era stata proprio al Dark Lady a complottare prima con Andrade e poi con Santiago affinché riuscisse a separare l'uomo che ama da Marcia. Alla fine, la Salmeron raggiunge l'obiettivo: lei e l'Alvarez-Hermoso si baciano! La domestica li vede, e prende la decisione di partire insieme a quello che sta soltanto fingendo di essere il marito. Santiago, infatti, si chiama in realtà Ismael, ed è il fratello gemello del primo, deceduto realmente. Il truffatore, d'altra parte, si è intanto innamorato della Sampaio, la quale preferisce lasciare la Spagna con lui piuttosto che sapere che sarà obbligata ogni giorno della sua vita a vedere l'avvocato tra le braccia di Genoveva. Quest'ultima, nel frattempo, vorrebbe rendere pubblica la sua relazione amorosa, ma Felipe, ancora concentrato su Marcia, preferisce di no... almeno fino a quando la Salmeron non gli rivela di essere incinta. Il padre adottivo di Tano sa di doverla sposare.

Ursula viene brutalmente uccisa...

Al contempo, Genoveva deve occuparsi anche di Ursula. La donna è impazzita, e, tormentata dai funesti ricordi del suo passato, è impaziente di vendicarsi del quartiere che, in più di un'occasione, l'ha bistrattata. Se in un primo momento la Dicenta chiede aiuto alla signora per perorare la sua causa, in seguito, capendo di non averla dalla sua parte, le si rivolta contro. L'ex mentore e cameriera di Calletana inizia a minacciare la Salmeron di far saltare i suoi piani, raccontando a tutti delle sue azioni criminose; l'ex vedova Alday, però, non si lascia intimorire, e la licenzia, facendola infuriare ancora di più. Felipe, intanto, viene investito da una misteriosa automobile. Mentre Genoveva accusa Ursula, la polizia arresta Santiago-Ismael, il quale movente per il tentato omicidio sarebbe stata la gelosia. Marcia gli fornisce un finto alibi e lo fa scagionare.

Uscito di prigione, Santiago-Ismael viene ingaggiato da Genoveva per uccidere Ursula, ormai una mina vagante: lei e Felipe finalmente convoleranno a nozze, dunque non può permettersi che qualcosa vada storto. La donna sempre vestita di nero, in effetti, prova a mettere l'avvocato al corrente della verità, ossia che la Salmeron ha complottato prima con Andrade e poi con Santiago per separarlo da Marcia; l'Alvarez-Hermoso si rifiuta di crederle. La Dicenta, poco dopo, viene trovata morta sulla neve, in una pozza di sangue. Nonostante l'assassinio sia stato commissionato dalla Dark Lady e commesso dal finto marito della domestica brasiliana, è proprio quest'ultima che viene arrestata. Il vedovo di Celia, allora, assume la sua difesa, e riesce a farla scarcerare.

Genoveva pugnala a morte Marcia!

Felipe e Genoveva stanno per sposarsi, mentre Marcia e Santiago-Ismael stanno per partire per Cuba. Gli amanti si scambiano un bacio di addio. Prima di prendere il treno, la domestica incontra Andrade - in carcere e in punto di morte -, il quale le confessa che dietro tutto ciò che di spiacevole ed inquietante le è successo c'è la sua rivale in amore. Persino il finto marito è giunto a Calle Acacias perché contattato dalla Salmeron. Sconvolta, la Sampaio dice addio al Becerra, e prova ad impedire il matrimonio dell'amato, però non arriva in tempo. L'Alvarez-Hermoso e la nuova moglie si mettono in viaggio per godersi la loro luna di miele: lui è ancora all'oscuro di tutto.

Quando Felipe e Genoveva rincasano, Marcia, la quale non è disposta a darsi per vinta, tenta in ogni modo d'informare l'avvocato su quanto ha scoperto. La giovane, purtroppo, non ne è mai in grado: la Dark Lady s'intromette sempre, e l'Alvarez-Hermoso non sembra neanche ritenere attendibile quel poco che la Sampaio gli racconta. La domestica e la Salmeron s'incontrano in segreto, e quest'ultima le offre dei soldi per togliersi di mezzo; Marcia non accetta, e la signora la pugnala a morte. Genoveva è in cima alla lista dei sospettati, ed infatti verrà arrestata.

Genoveva canta vittoria, anche se...

Genoveva deve affrontare un processo, ma anche l'aborto. Felipe si sente in colpa, persuaso del fatto che sia stato lui, con il suo atteggiamento scontroso, a far perdere il bambino alla moglie. Ciò che non sa è che il figlio in questione non era il suo, bensì di Santiago-Ismael. La Salmeron ritiene l'Alvarez-Hermoso responsabile, e giura vendetta. L'avvocato viene così incastrato da lei e dalla loro nuova domestica, Laura, la quale, minacciata da Genoveva, dichiara il falso, accusando Felipe di aver abusato sessualmente di lei.

Mentre Felipe continua a perdere di credibilità agli occhi dei più, in tribunale Genoveva riesce a spuntarla, grazie agli intrighi del suo losco difensore, Javier Velasco, e alle menzogne di Laura, tenuta sotto scacco da entrambi: se non li aiuterà, loro elimineranno sua sorella invalida, Lorenza. La signora torna a piede libero, e l'infelice marito, assetato di giustizia, decide di partire per trovare Santiago-Ismael, l'unico che è a conoscenza della verità. L'azzeccagarbugli, per impedire che l'Alvarez-Hermoso - del quale è geloso - inchiodi la Salmeron, commissiona alla povera inserviente il suo omicidio. Laura non è in grado di andare fino in fondo: l'avvocato non muore, ma finisce in coma.

Al suo miracoloso risveglio, Felipe dichiara di aver cancellato dalla sua memoria gli ultimi dieci anni di vita. Genoveva ne approfitta per ricongiungersi con lui, non avendolo mai dimenticato. Nel frattempo, Javier Velasco, consapevole che la donna che ama voglia sbarazzarsi di lui, prova ad ucciderla... quando interviene Laura e lo ammazza per prima. La Dark Lady e lo smemorato tornano ad essere una coppia felice, tanto che si accingono a partire per la loro seconda luna di miele. I due, però, vengono rapiti! Che sia stato Santiago-Ismael, di nuovo presente nel quartiere, con il solo obiettivo di vendicare Marcia?

Le disgrazie dei Dominguez e dei Pasamar!

Quante peripezie in questo 2021 per i Dominguez ed i Pasamar! Ad Acacias giunge Alfonso Carchano, un produttore cinematografico che si palesa in quanto grande fan di Bellita. Oltre alla cantante, Alfonso vorrebbe scritturare anche Cinta e Camino; mentre la Del Campo rifiuta l'offerta, le giovani amiche ne sono entusiaste. In verità, il produttore altri non è che un impostore, il quale stava girando un film su di una balorda arrivista di nome Bellita Del Campo! Carchano vuole vendicare la consorte, Margarita, un'artista che non ha avuto successo, perché al suo posto era stata selezionata proprio la moglie di José Miguel. Mentre quest'ultimo denuncia l'uomo, la Del Campo comincia a sentirsi in colpa per il destino infausto toccato alla collega. Tra le due sboccia un'amicizia... mortale. Senza che lei se ne accorga, Margarita mette Bellita contro il Dominguez, insinuando che lui la tradisca, e, un giorno alla volta, la sta avvelenando. Per fortuna, un attimo prima che sia troppo tardi, la donna viene smascherata!

Camino, invece, conosce Maite, una pittrice. La ragazza prende lezioni private da lei, e, alla fine, le due s'innamorano. Quando Felicia lo viene a sapere va su tutte le furie: se venisse alla luce, la Pasamar junior, con questa relazione amorosa omosessuale - proibita all'epoca - non soltanto infangherebbe il loro buon nome, bensì rischierebbe addirittura la prigione. In effetti, mentre vengono celebrate le nozze tra Felipe e Genoveva, la Zaldua viene arrestata. L'artista verrà rilasciata soltanto grazie all'intervento di Ildefonso, un ex militare di nobili origini che si è infatuato della sorella di Emilio, e che spera di diventare suo marito. Maite lascia il quartiere, e Camino accetta la proposta di matrimonio di Ildefonso. I fratelli Pasamar si sposano lo stesso giorno: Emilio felicemente con Cinta, e Camino infelicemente con l'ex militare. La prima coppia parte per l'Argentina - e poco dopo scopriranno di aspettare il loro primo figlio -, la seconda resta a Calle Acacias.

La fine della carriera di Bellita, ed il ritorno di Maite...

Nel quartiere arriva Julio. Bellita pensa che José Miguel abbia dato avvio ad una relazione amorsa omosessuale con il forestiero, ma in realtà quest'ultimo è il figlio illegittimo dell'attore, nato da una storia d'amore che il Dominguez ebbe con una donna prima di conoscere la cantante. Quando lo viene a sapere, la Del Campo reagisce male; successivamente, perdona il consorte, ed accoglie Julio in famiglia. La donna, però, dovrà affrontare un altro paio di ostacoli: la difficile gravidanza di Cinta, ed un problema alle corde vocali che, per un determinato lasso di tempo, le impedisce di esibirsi dal vivo.

Ildefonso rivela a Camino che il motivo per cui non la sfiora neanche con un dito è che, durante la guerra, è rimasto mutilato, ed ora è impotente. Ingenuamente, la ragazza si sfoga con la sua nuova amica, Anabel, la quale, ubriaca, lo racconta pubblicamente. Per la vergogna, il giovane nobile si toglie la vita, annegando in un fiume. A consolare la Pasamar junior arriva Maite. Felicia - che nel frattempo ha venduto il ristorante a Sabina e a Roberto Olmedo, ed ha sposato il padre della confidente tutta pepe della figlia, Marcos - dà loro la sua benedizione. Le due amanti, finalmente, partono insieme per Parigi.

Natalia Quesada tra Antonito e Lolita!

Nel corso del 2021, abbiamo anche assistito alla nascita di Moncho, il figlio di Lolita ed Antonito. Il piccolo ha avuto dei problemi di salute, tanto gravi che la sua vita era appesa ad un filo; fortunatamente, alla fine Moncho si è salvato. Inoltre, il padre del bambino è inaspettatamente diventato un deputato. Tutto sembra andare per il meglio in casa Palacios... d'altra parte, gli impegni lavorativi di Antonito hanno generato qualche screzio tra lui e la moglie. La Casado soffre per l'assenza dell'amato, e, tra uno svenimento ed una sfuriata, trova persino il tempo di fargli delle scenate di gelosia. Il Palacios junior ha attorno uno gruppo di attraenti sostenitrici... ma soprattutto pare che tra il ragazzo e Natalia ci sia feeling.

Natalia è la sorella di Aurelio. I fratelli Quesada sono appena giunti ad Acacias, ed hanno un piano ben preciso: vendicarsi di Marcos Bacigalupe. Quest'ultimo è colpevole di aver ridotto in miseria il loro padre, Salustiano. Nonostante il marito di Felicia non voglia lasciarsi intimorire, si vede costretto a stringere la mano ad Aurelio: farà ciò che desidera, a patto che lasci in pace Anabel.

Una Vita in onda l'1 e il 2 gennaio 2022

Nessuna pausa natalizia per Una Vita! La soap spagnola, infatti, prosegue con la consueta messa in onda, nonostante questi giorni di festa. Dunque, niente paura: Genoveva, Felipe e gli altri abitanti del quartiere continueranno a tenerci compagnia.

Una Vita: Che cosa succederà nel 2022?