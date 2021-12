Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che la Quesada e l'Alvarez-Hermoso inizieranno ad amarsi... e la Salmeron andrà su tutte le furie!

Nelle puntate italiane di Una Vita Felipe e Genoveva sono di nuovo una coppia. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che l'Alvarez-Hermoso, il quale ha soltanto finto di aver perso la memoria, intraprenderà una relazione amorosa con un'altra donna, Natalia... che, inevitabilmente, perirà per volontà della Salmeron!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe ha inscenato l'amnesia!

Mentre noi vediamo Felipe e Genoveva di nuovo felici, a causa dell'amnesia dell'avvocato, i telespettatori spagnoli li hanno già visti tornare a farsi la guerra. L'Alvarez-Hermoso, infatti, non ha mai perso la memoria: il suo era soltanto un piano ben architettato affinché la Dark Lady si fidasse di nuovo di lui, convinta di avere un'altra chance, ed arrivasse a confessare l'omicidio di Marcia!

Genoveva è una furia cieca, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Nel momento in cui si rende conto di essere stata ingannata, la Salmeron s'incattivisce ancora di più. Nel frattempo, nel quartiere sono arrivati Aurelio e Natalia, i temibili fratelli Quesada, i quali hanno un unico obiettivo: distruggere Marcos, l'uomo che, in Messico, a sua volta distrusse il loro padre. La signora, allora, vede nei nuovi e spietati arrivati dei potenziali alleati. Genoveva, dopo la delusione amorosa, comincia a tramare nell'ombra; ora, la vedova Alday ha sete di vendetta, ed è disposta a tutto pur di veder soccombere Felipe ed il quartiere intero!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Natalia e Felipe si amano davvero!

Dopo aver chiesto a Natalia di sedurre Antonito per far saltare il suo matrimonio con Lolita, la Salmeron le chiede di tentare l'impresa anche con l'amato che - ormai - odia, per tenerlo sotto controllo. Tuttavia, accade qualcosa che la donna non aveva previsto: la fanciulla e l'Alvarez-Hermoso s'innamorano davvero. E mentre pianifica un attentato che ridurrà in macerie Acacias 38, Genoveva si rende conto che il sentimento che sta sbocciando tra i due è autentico. In effetti, quando il padre di Tano viene ingiustamente accusato ed arrestato per l'omicidio del Bacigalupe, la Quesada va a costituirsi per farlo scagionare.

La morte di Natalia, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

In carcere, una persona inviata dalla Dark Lady fa visita alla sorella di Aurelio - il quale, intanto, è diventato il marito della Salmeron - per consegnarle una corda... con cui dovrà togliersi la vita. La signora la vuole morta. Natalia prova ad urlare per farsi sentire dalle guardie, affinché qualcuno la soccorsa, ma è tutto inutile! Dopo Celia e Marcia, Felipe deve quindi dire addio ad un'altra amata...

