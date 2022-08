Una Vita Anticipazioni Spagnole: Azucena finisce nel mirino! Ecco chi ce l'ha con lei...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, il provino di Azucena sembrava fosse andato bene, ed invece viene scartata. Guillermo, però, ha una sua agghiacciante teoria... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Azucena continua ad esercitarsi nella sua scuola di danza, coltivando il sogno di diventare un giorno una ballerina professionista. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la ragazza tenterà di entrare a far parte del Balletto Real di Madrid, ma benché il provino andrà per il meglio, verrà scartata. Secondo il Sacristan junior, la Rubio junior è stata vittima di un sabotaggio, e così si metterà ad indagare... e farà una scoperta sconvolgente! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Azucena ci spera, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi abbiamo lasciato Azucena ad esercitarsi nella scuola di danza, i telespettatori spagnoli sanno già che la fanciulla vedrà ben presto andare in fumo il suo sogno di diventare una ballerina professionista. Dopo il fidanzamento tra la Rubio junior e Guillermo, quest'ultimo inizia a spronare l'amata a presentarsi all'audizione per entrare a far parte del Balletto Reale di Madrid; Azucena, per quanto titubante ed ansiosa, è allettata all'idea di poter riuscire nell'impresa, e allora decide di dare ascolto al Sacristan junior... Peccato però che le cose non vadano come sperato.

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Azucena viene scartata!

Il casting della figlia di Hortensia va alla grande, almeno stando a quanto sostiene il nipote di Inma. Tuttavia, la Rubio junior viene scartata. La danzatrice è in preda allo sconforto, certa di dover rinunciare per sempre al sogno d'intraprendere questa carriera, e di conseguenza di dover prendere in considerazione altre opzioni per il suo futuro professionale.

Guillermo e Liberto scoprono una verità allarmante, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre prova a consolare Azucena, Guillermo fa una scoperta sconcertante: il direttore del Balletto Reale di Madrid altri non è che Jeronimo Lopez-Saldana, ossia il padre di Angel, l'ex pretendente della nipote di Rosina, che lo ha recentemente liquidato per il figlio di Pascual. Il Sacristan junior giunge ale sue conclusioni: il Lopez-Saldana senior non ha preso la Rubio junior per vendicare l'orgoglio ferito di Angel! Anche Liberto vuole vederci più chiaro, e si mette ad indagare; così, l'uomo entra a conoscenza del fatto che è stato proprio il direttore ad ingaggiare la commissione che ha valutato la giovane. Entrambi ne sono ormai sicuri: il provino di Azucena è stato sabotato. Che cosa faranno adesso?

