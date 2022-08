Una Vita Anticipazioni Spagnole: Guillermo e Azucena si fidanzano... e Pascual reagisce male!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, Guillermo chiede ad Hortensia di poter corteggiare Azucena... scatenando l'ira di Pascual. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Guillermo ed Azucena continuano ad essere ai ferri corti, gelosi l'uno dell'altra. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano però che i due stanno per cedere all'amore: dopo essersi baciati, lui andrà a chiedere ad Hortensia il permesso di frequentare la figlia. Peccato che il Sacristan junior si presenterà senza suo padre al seguito; Pascual, infatti, non è per niente d'accordo con la decisione presa dal figlio... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Guillermo e Azucena si fidanzano, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi abbiamo lasciato Guillermo ed Azucena ai ferri corti, i telespettatori spagnoli sanno che i due, alla fine, non riusciranno più a restare lontani l'uno dall'altra. Dopo aver chiuso definitivamente con il benestante - e machiavellico - pretendente, Angel Lopez-Saldana, la giovane e lo studente di Meccanica si scambiano un tenero bacio. La Rubio junior, allora, chiede al Sacristan junior di presentarsi a casa sua accompagnato dal padre e dalla nonna per chiedere ufficialmente ad Hortensia il permesso di corteggiarla...

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Pascual abbandona Guillermo al suo destino...

Al settimo cielo, il ragazzo si reca da Pascual e da Inma per aggiornarli, e per proporre ad entrambi di andare insieme dalla sorella di Rosina. Mentre la proprietaria del Nuevo Siglo XX accoglie la notizia con entusiasmo, e dà a Guillermo una risposta affermativa, l'uomo s'irrigidisce e gli dà invece una risposta negativa. Il Saristan senior, in effetti, è sempre stato contrario ad un qualsiasi tipo di relazione tra il figlio e la ballerina, convinto che il Sacristan junior dovesse concentrarsi sui libri, e non sulle questioni di cuore. L'imprenditore, quindi, non starà accanto al giovanotto in un momento tanto importante...

Hortensia furiosa con Pascual, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

A Calle Acacias tutti parlano del fidanzamento di Guillermo e Azucena, e tutti se ne compiacciono... fatta eccezione per Pascual. Hortensia, intanto, sta cominciando ad innervosirsi. Oltre ad una mancanza di rispetto, il fatto che l'uomo non si sia presentato con il figlio a casa loro rappresenta lo sdegno che prova nei confronti della fanciulla. La donna, infatti, sospetta che il Sacristan senior ritenga che la Rubio junior non sia all'altezza del Sacristan junior. Così, Hortensia vorrà andare a parlare con il potenziale futuro consuocero, ma la moglie di Liberto tenterà in ogni modo d'impedirlo, sottolineando che è stato proprio Pascual a salvarli dalla rovina, elargendo un generoso prestito... Rosina riuscirà nel suo intento? Con alte probabilità, no!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10