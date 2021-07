Una Vita Anticipazioni Puntata Serale del 17 luglio 2021: Lolita ed Antonito disperati! Il figlio sta male

Anticipazioni TV

Ecco che cosa svelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale di sabato 17 luglio 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda su Rete 4 alle 21.20, i Palacios, e tutta Calle Acacias, tremano per il piccolo Moncho. Intanto, Bellita sorprende il marito a scoccare un bacio sulla guancia di Julio. Marcia, invece, si dirige all'incontro con Genoveva...

Una Vita Anticipazioni: Il piccolo Moncho preoccupa tutta Calle Acacias

I Palacios ne hanno passate tante: dalla morte di Trini, passando per i dieci anni di carcere che Ramon ha dovuto scontare da innocente, fino ad arrivare alle liti furiose tra Lolita e Carmen. Ormai, però, questa famiglia può tirare un sospiro di sollievo, grazie alla nascita del figlio di Antonito e dell'ex domestica di Cabrahigo. Di certo, i Palacios non potrebbero essere più felici di così. Tuttavia, non appena sono diventati i genitori di Moncho, i due hanno perso il sonno, e con loro i nonni, dato che il bambino non dormiva mai, ma piangeva sempre. Apparentemente, soltanto Jacinto riusciva ad acquietarlo e, quindi, a farlo addormentare, con il suo grido da pastore, che, adesso, anche Carmen ha imparato a riprodurre. D'altra parte, per Lolita ed il primogenito di Ramon non è ancora giunto il momento dei sonni tranquilli. Il piccolo Palacios, infatti, ha improvvisamente iniziato a stare male. Alla preoccupazione della coppia si unisce quella di tutta Calle Acacias: ciascun vicino, nessuno escluso, è in apprensione per la creatura. Che cosa avrà Moncho?

Bellita vede il marito baciare Julio, nella Puntata Serale di Una Vita del 17 luglio 2021

Bellita, invece, è sempre più convinta che il marito le nasconda qualcosa... ma che cosa? La cantante si è resa conto del fatto che José Miguel abbia un unico pensiero, ossia Julio, e niente, neanche le nozze appena annunciate di Cinta ed Emilio, ha il potere di distoglierlo da lui. I Dominguez, bisognosi di una nuova cameriera da quando Arantxa è partita, hanno persino assunto Alodia, una giovane da poco giunta da Acacias, unicamente perché suggerita al capofamiglia proprio dal nuovo arrivato. La Del Campo non si spiega come sia possibile che Julio riesca ad influenza tanto José Miguel. Così, la donna ha provato ad indagare, facendo qualche domanda in giro, interrogando ad esempio a Servante e Jacinto, ma nessuno si è pronunciato per risolverle il dilemma. Addirittura i futuri sposi, la figlia ed il genero, a conoscenza della verità, le hanno mentito, per volontà paterna, giustificando l'affiatamento tra i due con le origini comuni. A nulla, però, servono i tentativi altrui di distogliere Bellita dall'idea che tra il consorte ed il giovane ci sia del tenero. Possibile che i gusti sessuali del Dominguez siano cambiati? Decisa a parlargliene, l'artista si mette in marcia per raggiungerlo... e lo trova, sorprendendolo proprio nel momento in cui scocca un bacio sulla guancia a Julio!

Una Vita Anticipazioni: Marcia incontra Genoveva

Marcia e Felipe non hanno mai smesso di amarsi, pur sapendo di non potersi abbandonare al sentimento: lei era costretta da un vincolo matrimoniale, e lui dalla gravidanza della Dark Lady. Quando la domestica scopre che Santiago-Israel, il quale non è il vero marito, e Genoveva, la quale, invece, ormai è ufficialmente la moglie dell'avvocato, hanno sempre tramato per separarli, pensa che lei e l'amato abbiano finalmente un'occasione. Determinata a far sì che anche l'Alvarez-Hermoso venga a conoscenza della verità sulla Salmeron, prova ad incontrarlo... ma c'è sempre quest'ultima di mezzo e, di conseguenza, non riesce mai a parlargli. L'ultima volta, la Dark Lady ha persino finto di essere stata spinta dalle scale dalla Sampaio, accusandola di aver attentato alla vita del bambino che porta in grembo; l'avvocato non ha potuto fare a meno di cacciare la domestica in malo modo. Marcia, però, non si dà per vinta: vuole andare fino in fondo a questa storia e riportare in superficie la verità. Pertanto, accetta d'incontrare Genoveva al parco. Nelle vicinanze c'è Cesareo, il quale è occupato con la sua ronda, ma, dopo aver riconosciuto la signora, decide di seguirla...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.