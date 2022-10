Una Vita Anticipazioni: ecco quando andrà in onda l’Ultima Puntata della Soap e cosa succederà

Anticipazioni TV

Una Vita si avvia alla conclusione ma scopriamo insieme quando andrà in onda l'ultima puntata della Soap Spagnola, che dal 2015 ci fa compagnia su Canale5. Vediamo insieme anche le Anticipazioni delle Trame degli ultimi episodi.

Una Vita si avvia allo Stop Definitivo. La Soap di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato, comincia la sua parabola discendente. Da domani 1º novembre 2022 si entrerà nell’ultimo mese in cui ci faranno compagnia le vicende di Calle Acacias 38. Ma quando sarà l’ultima puntata e cosa succederà nelle ultime puntate? Scopriamolo insieme:

Una Vita: la Soap non andrà in onda oggi e domani, 31 ottobre e 1º novembre 2022

Come vi abbiamo già anticipato, Una Vita non andrà in onda né oggi 31 ottobre 2022 né domani 1º novembre 2022. La Soap si prende una pausa per il Ponte di Ognissanti e tornerà regolarmente mercoledì 2 novembre 2022. Si interromperanno quindi le vicende di Calle Acacias 38 e dovremo aspettare qualche giorno prima di scoprire cosa succederà a Genoveva, che ha appena riabbracciato sua figlia e ha chiesto il suo perdono per averla abbandonata. Solo dal 2 novembre capiremo anche cosa succederà a Hortensia e Pascual dopo che il loro amore è stato scoperto da Rosina e dopo che Pascual ha confessato di voler rendere pubblica la loro relazione.

Una Vita: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Dopo questo stop di 2 giorni, Una Vita andrà in onda regolarmente sino al 12 novembre 2022. È questa la data in cui verrà trasmessa l’ultima puntata della Soap Spagnola che ci ha fatto compagnia per circa 7 anni, dal 2015. Dal 14 novembre prossimo tornerà Terra Amara e probabilmente prenderà il posto di Acacias 38 alle ore 14.10, subito dopo Beautiful. Ma cosa succederà negli ultimi episodi?

Una Vita Anticipazioni ultime puntate

Nelle ultime puntate di Una Vita assisteremo a molti colpi scena e molti addii. Scopriremo che Aurelio è vivo e desideroso di vendetta. Il Quesada cercherà di uccidere Genoveva e alla fine colpirà la donna ma morirà per mano di Marcelo, che proteggerà Gabriela dalla mano assassina del suo ex padrone. Lolita deciderà di trasferirsi a Cabrahigo per raggiungere suo figlio Moncho e Ramon la seguirà mentre Fidel, pur invitato, sceglierà di non seguire la donna che ama. Dori e Felipe faranno pace e si sposeranno e così faranno anche Hortensia e Pascual e Guillermo e Azucena, che lasceranno Acacias. Gabriela invece, dopo la morte della madre, erediterà tutte le sue ricchezze e si preparerà ad accogliere la donna che l’ha aiutata a raggiungere i suoi obiettivi: Cayetana Sotelo-Ruz. Non vedremo la Dark Lady ma ne sentiremo la presenza. Lei è tornata e si riprenderà quello che è suo!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10