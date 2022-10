Una Vita non va in onda il 31 ottobre e il 1° novembre 2022: Ecco perché salta l'appuntamento con la Soap

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento quotidiano con Una Vita. La Soap Spagnola, che ci fa compagnia su Canale5, non andrà in onda lunedì 31 ottobre 2022 e martedì 1° novembre 2022. Ma vediamo perché e cosa ci sarà al suo posto.

Salta l'appuntamento con Una Vita. La Soap in onda su Canale5 – dal lunedì al sabato – non andrà in onda né lunedì 31 ottobre 2022 né il 1° novembre 2022 e lascerà il posto alle storie d'amore di Inga Lindstrom e di Rosamunde Pilcher, in onda alle 14.15. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nel pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione.

Una Vita: la Soap non va in onda lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre 2022

Il Ponte di Ognissanti ci riserva delle sorprese per l'appuntamento delle nostre Soap. Lunedì 31 ottobre 2022 e martedì 1° novembre, saltano le puntate di Una Vita. Le vicende di Acacias 38 non andranno in onda nel pomeriggio di Canale5 e lasceranno il posto ad altre storie d'amore, quelle di Inga Lindstrom e di Rosamunde Pilcher. Il 31 ottobre 2022 sarà trasmesso Inga Lindstrom – Estate a Sommerby mentre il 1° novembre 2022 sarà la volta di Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare. I due film tv sostituiranno pure gli appuntamenti con Uomini e Donne e Amici 2022, previsti come sempre subito dopo Una Vita.

Una Vita, la Soap è in chiusura: ecco quando andrà in onda l'ultima puntata

Una Vita si avvia alla sua conclusione. La Soap avrà il suo stop definitivo nel mese di Novembre 2022 e secondo gli spoiler la data dell'ultima puntata dovrebbe essere il 12 novembre prossimo. Il mese che ci apprestiamo a salutare sarà quindi l'ultimo in cui ci faranno compagnie le vicende di Calle Acacias 38, che termineranno con la morte di Geonoveva Salmeron. Mancano quindi circa dieci puntate ancora da godere, per poi tornare a parlare di Zuleyha, Yilmaz e Demir e della loro travagliata storia d'amore. Terra Amara tornerà il 14 novembre prossimo, sempre che questo stop forzato del 31 ottobre e del 1° novembre 2022, non abbia scombinato i piani.

Beautiful: la Soap andrà regolarmente in onda lunedì e martedì

Una Vita ci dà appuntamento il 2 novembre 2022. Il Ponte di Ognissanti fa saltare l'appuntamento con la Soap Spagnola, in chiusura e la cui ultima puntata è prevista per il 12 novembre prossimo. Rimane saldo al suo posto Beautiful. La Soap Americana andrà regolarmente in onda al suo solito orario, quello delle 13.45 sia lunedì 31 ottobre 2022 che martedì 1° novembre 2022. Seguiremo quindi senza sosta le vicende di casa Forrester e capiremo come si metterà tra Steffy, Finn e Sheila dopo il tradimento del Finnegan. La Carter, ve lo anticipiamo ha già in mente un piano per distruggere l'odiata Steffy Forrester, diventata sua nuora.

Anticipazioni Beautiful puntate del 31 ottobre 2022 e del 1° novembre 2022

Ma scopriamo le Anticipazioni di Beautiful e vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap del 31 ottobre 2022 e del 1° novembre 2022:

Nella puntata di Beautiful del 31 ottobre 2022 , Ridge arriverà a casa di Steffy e si stupirà di non trovarvi Finn. La figlia gli rivelerà che il suo neo-marito dormirà per un po' nella casa degli ospiti e gli confesserà di averlo colto in flagrante mentre lasciava che Sheila prendesse in braccio il loro Hayes . Il Forrester sgranerà gli occhi e cercherà di rincuorare la sua bambina, capendo il suo profondo turbamento. Ridge non potrà però non ammettere di essere deluso dal comportamento del genero ma dirà anche di essere molto fiducioso. Finn ama la sua famiglia e farà di tutto per renderla felice. Si accorgerà del suo errore e farà ammenda. È una certezza.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10