Una Vita Anticipazioni dal 7 al 12 giugno 2021: Josè scioccato da una rivelazione di Julio...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 7 al 12 giugno 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 7 al 12 giugno 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 7 al 12 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 7 giugno 2021

Notando lo strano comportamento del marito, Rosina lo incalza per conoscerne il motivo, ma Liberto le racconta di avere solo dei ripensamenti sulla galleria.

Puntata in onda Martedì 8 giugno 2021

Emilio teme che Julio stia tramando qualcosa contro i Dominguez e chiede aiuto ad Antonito per metterlo alle strette e fargli vuotare il sacco.

Puntata in onda Mercoledì 9 giugno 2021

Rosina chiede a Felicia di parlare dell'inaugurazione della galleria d'arte ai clienti del ristorante. Servante riceve una stampa dello stemma di famiglia dei Gallo.

Puntata in onda Giovedì 10 giugno 2021

Emilio dice a José che il ragazzo che si aggira per il quartiere chiedendo informazioni su di lui si chiama Julio. José si confronta con il giovane.

Puntata in onda Venerdì 11 giugno 2021

Camino confessa a Felicia di non essere innamorata di Ildefonso e di non volerlo più vedere, ma la madre non ha alcuna intenzione di ascoltarla.

Puntata in onda Sabato 12 giugno 2021

Arantxa dice a Cesareo che ha deciso di accettare l’eredità e gli propone di partire insieme a lei, il vigilante non sa che fare. Il commissario Mendez decide di liberare Marcia. Agustina riceve una lettera da Ursula. Maite decide di esporre in galleria anche il dipinto senza veli di Camino e Felicia nota la somiglianza tra la ragazza rappresentata e sua figlia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.